Хлопонин и Кадыров рассказали, что им не нравится в журналистах

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ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Хлопонин и врио главы Чечни Рамзан Кадыров во время встречи со студентами Чеченского госуниверситета в Грозном назвали главные критерии, которым, по их мнению, должны соответствовать СМИ.
"Самый большой раздражитель для меня в журналистике - это некомпетентность, непрофессионализм и необъективность. И коль СМИ претендуют называть себя четвертой властью, хотелось бы, чтобы журналисты соответствовали этому высокому титулу", - приводит слова Хлопонина пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики. Вице-премьер добавил, что журналистика - это,"прежде всего, объективность".
По мнению врио главы Чечни, журналист в любой ситуации в первую очередь должен оставаться человеком. "В своей работе он должен объективно оценивать ситуацию, которая складывается в регионе, государстве. Не продавать свою честь, совесть, достоинство за копейки, не стараться делать себе имя на чужих бедах", - отметил Кадыров, отвечая на вопросы студентов.
Студенты в течение часа задали вице-премьеру и руководителю Чечни десятки вопросов, в том числе о создании медицинской академии в республике и о проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году.