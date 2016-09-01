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Хлопонин и Кадыров рассказали, что им не нравится в журналистах

Общество
1 сентября, 22:40 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 1, сентября. /ТАСС
Вице-премьер РФ назвал основными раздражителями в журналистике некомпетентность, непрофессионализм и необъективность, врио главы Чечни считает, что журналист должен оставаться человеком
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© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

ГРОЗНЫЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Хлопонин и врио главы Чечни Рамзан Кадыров во время встречи со студентами Чеченского госуниверситета в Грозном  назвали главные критерии, которым, по их мнению, должны соответствовать СМИ.

"Самый большой раздражитель для меня в журналистике - это некомпетентность, непрофессионализм и необъективность. И коль СМИ претендуют называть себя четвертой властью, хотелось бы, чтобы журналисты соответствовали этому высокому титулу", - приводит слова Хлопонина пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики. Вице-премьер добавил, что журналистика - это,"прежде всего, объективность".

По мнению врио главы Чечни, журналист в любой ситуации в первую очередь должен оставаться человеком. "В своей работе он должен объективно оценивать ситуацию, которая складывается в регионе, государстве. Не продавать свою честь, совесть, достоинство за копейки, не стараться делать себе имя на чужих бедах", - отметил Кадыров, отвечая на вопросы студентов.

Студенты в течение часа задали вице-премьеру и руководителю Чечни десятки вопросов, в том числе о создании медицинской академии в республике и о проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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