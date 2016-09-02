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АТОР: как минимум 60 тысяч туристов из РФ смогут отдохнуть в Турции в сентябре

Общество
2 сентября, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией возобновляется 2 сентября после почти годового перерыва
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Как минимум 60 тысяч российских туристов смогут отправиться на отдых в Турцию в сентябре. Такой прогноз сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала "Россия 24".

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"Также мы знаем информацию, что 63 рейса в неделю запрошены российскими и иностранными авиакомпаниями в города Турции, и если все планы будут выполнены, то как минимум 60 тысяч человек в сентябре, наших туристов, смогут организовать путешествие в Турции уже по очень конкурентным ценам", - сказал он.

По словам Горина, уже сейчас можно говорить о "существенном снижении цен" на туры в Турцию. "Первая аналитика уже показывает, что снижение цен уже произошло, и сейчас бюджетный тур на двоих на неделю с перелетом стоит 32 тысячи рублей", - добавил вице-президент АТОР.

Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией возобновляется 2 сентября после почти годового перерыва. Первый чартерный рейс совершит российская авиакомпания Royal Flight. Рейс RL7701 должен вылететь из Шереметьево в Анталью в 16:20, на борту Boeing 767 ожидается около 300 туристов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 года подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца ноября 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским Су-24. В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений за атаку на самолет началась нормализация отношений Москвы и Анкары. Эксперты Минтранса РФ изучили вопросы, связанные с безопасностью турецких аэропортов и направили соответствующий отчет в правительство.

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