Скворцова предложит Собянину стать координатором единой госинформсистемы здравоохранения

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложит мэру Москвы Сергею Собянину стать координатором единой федеральной государственной информационной системы здравоохранения. Об этом она заявила, выступая на сессии "Стратегические векторы развития здравоохранения на Дальнем Востоке" в рамках ВЭФ-2016.

"Федеральный закон будет уже рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию, об обязательном создании единой государственной информационной системы здравоохранения РФ с интеграцией всех региональных сегментов в обязательном порядке в единую федеральную систему. В том числе она подразумевает систему единого архивирования и обработки", - сказала Скворцова.

"С учетом опыта Москвы я переговорю с Сергеем Семеновичем Собяниным и предложу ему войти координатором в этот блок", - добавила Скворцова.