Спецпредставитель президента РФ Иванов открыл Леопардовую набережную во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов принял в пятницу участие в церемонии присвоения нового имени одной из улиц Владивостока. Теперь новая набережная в районе бухты Патрокл носит название Леопардовая, что призвано привлечь внимание к проблеме охраны редких видов животных.

Иванов, который является председателем Наблюдательного совета АНО "Дальневосточные леопарды", рассказал на церемонии, что бывал в этом районе Владивостока в 2002 году, и тогда этот квартал выглядел плачевно. Теперь же район полностью приведен в порядок. "И сегодня мы присваиваем этой улице красивое имя самой красивой кошки на Земле",- сказал он.

Спецпредставитель президента напомнил, что еще несколько лет назад дальневосточный леопард был на грани вымирания. Насчитывалось лишь около 30 особей, а сегодня их число приближается к 90. "Мы просто навели порядок, и природа сразу откликнулась на заботу человека", - считает Иванов.

Спецпредставитель президента поблагодарил всех, кто занимается проблемами сохранения редких видов животных, а также поздравил жителей района с открытием новой набережной.

Решение о присвоении набережной имени Леопардовая было принято на заседании комиссии по городской топонимике. Свое название улица получила в честь дальневосточного леопарда - одного из самых редкий подвидов. По мнению инициаторов этого проекта, такое имя будет способствовать привлечению общественного внимания к природоохранной деятельности, в том числе направленной на сохранение популяции дальневосточного леопарда. Это название также содействует экологическому воспитанию горожан, отражает заботу о судьбе и благополучии этого редчайшего вида представителя семейства кошачьих.

Авторы идеи рассчитывают, что набережная станет местом реализации новых инициативных проектов и публичных мероприятий, связанных с сохранением популяции дальневосточного леопарда.