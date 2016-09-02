Голодец: накопительную часть пенсии планируется заморозить на три года

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российские власти планируют заморозить накопительную часть пенсии на три года. Об этом сообщила журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
"На три года мы её (накопительную часть пенсии - прим. ТАСС) не планируем", - сказала Голодец, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы накопительной части пенсии.
В бюджете РФ на три года Минфином не доведены трансферты в Пенсионный фонд на накопительную пенсию, добавила вице-премьер.
Индексация пенсий учтена в трехлетнем бюджете в полном объеме, сказала Голодец.
Ранее Голодец заявляла, что накопительная часть пенсии в 2017 году будет заморожена. Это означает, что все страховые взносы, которые уплачивают работодатели за своих сотрудников, останутся в пенсионном фонде и не будут передаваться в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании.
По оценкам Минтруда, заморозка пенсионных накоплений только на 2017 год позволит сохранить в бюджете около 400 млрд рублей.