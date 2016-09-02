Скворцова заявила о необходимости развития санитарной авиации на Дальнем Востоке

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что на Дальнем Востоке необходимо развивать санитарную авиацию для обеспечения местных жителей оперативной медицинской помощью. Об этом она сказала в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.

"Будущее развития медицины на Дальнем Востоке - за более активным внедрением информационных технологий, развитием транспортных коммуникаций, включая санитарную авиацию в том объеме, в котором она необходима, и в создании везде центральных диспетчерских скорой помощи. Ну и, конечно, в создании мощных высокотехнологичных медицинских центров, которое сейчас уже активно, собственно, происходит", - сказала она.

Министр отметила, что в настоящий момент около 200 тысяч человек на Дальнем Востоке рискуют не получить скорую медицинскую помощь в течение часа с момента обращения.