Абызов поручил проработать возможность покупки детских автокресел за счет маткапитала

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минтруду необходимо проработать возможность использования средств материнского капитала на покупку детских автомобильных кресел. Такое поручение дал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
"Минтруду рекомендовано уже к 15 сентября совместно с заинтересованными госорганами проработать возможность использования средств материнского капитала на покупку детских удерживающих устройств для детей до 1 года", - сообщили в пресс-службе Открытого правительства. Здесь также отметили, что инициатива покупки детского кресла за счет средств материнского капитала объясняется тем, что не каждый человек имеет возможность приобрести качественное кресло.
Помимо этого, к 30 сентября Росстандарту рекомендовано направить в правительство предложения о проведении внеплановых проверок производителей и импортеров детских автокресел и удерживающих устройств. А к 15 октября ведомству совместно с Минпромторгом, ФТС, Росаккредитацией и Роспотребнадзором необходимо продумать механизм прекращения производства и импорта некачественных детских кресел, выявленных в ходе контрольных мероприятий, добавили в пресс-службе.
Как отметил Абызов, слова которого приводит пресс-служба Открытого правительства, "необходимо подготовить предложения относительно работы с оборотом на рынке сертификации, в том числе в части проблемных аккредитованных организаций, которые выдают сертификаты". Также, по его словам, "надо подготовить методические рекомендации, предложения по обязательным требованиям к информационному сопровождению в точках продаж автокресел, в том числе в интернете". "Отдельно необходимо рассмотреть вопрос работы наших контрольных органов по профилактике и пресечению оборота удерживающих средств, которые продаются без надлежащего разрешения", - заявил Абызов.
По мнению экспертов Открытого правительства, одной из причин детского травматизма при ДТП является то, что действующее законодательство разрешает при перевозке детей до 12 лет в автомобиле использовать не только детские удерживающие устройств, но и "иные средства", позволяющие пристегнуть ребенка. МВД уже подготовило поправки в Правила дорожного движения, согласно которым безопасность детей до 7 лет в автомобиле должна обеспечиваться исключительно детскими удерживающими устройствами. Постановление планируется принять в ноябре этого года. Михаил Абызов поручил департаменту правительства РФ по формированию системы "Открытое правительство" совместно с МВД направить письмо в Минюст с просьбой ускорить подготовку заключения на проект постановления.
"Необходимо ускорить нормативно-правовые изменения, которые упорядочивают эту систему. Давайте поставим задачу до 15 октября это постановление выпустить", - сказал Абызов.