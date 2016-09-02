Атамбаев: Киргизию и Россию объединяют общие история и будущее

БИШКЕК, 2 сентября. /ТАСС/. Киргизию и Россию объединяет общая история и будущее. Об этом заявил в пятницу глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев на церемонии открытия памятника жертвам восстания 1916 года.

"У нас с Россией общая история и, надеюсь, общее будущее", - подчеркнул Атамбаев. По его словам, в XIX веке большинство киргизов добровольно приняли российское гражданство, однако в 1916 году значительная их часть подверглась репрессиям со стороны царизма.

"Но затем с помощью русской советской интеллигенции киргизы сумели восстановить свою культуру, развить экономику и науку. В республике была создана своя промышленность, аграрная индустрия. Открылись театры и Дома культуры. Бурное развитие получили образование, наука, литература, искусство, кинематография и спорт", - сказал президент Киргизии.

По его словам, "простой народ всегда понимал, что в трагедии 1916 года не виноваты такие же простые русские люди". "Не было и нет у народа Киргизстана чувства ненависти к русским или жажды мести", - подчеркнул Атамбаев. Он отметил, что свидетельством тому является тот факт, что всего через 25 лет сотни тысяч киргизов ушли воевать плечом к плечу с русскими на фронты Великой Отечественной войны.

Восстание местного населения в северных районах Киргизии началось летом 1916 года. По оценке российских и киргизских ученых, формальная причина для его возникновения стал царский указ о мобилизации жителей национальных окраин на фронт. Из-за ошибочных действий местных администраций он вызвал среди коренного населения слухи о том, что их отправляют на верную гибель. Еще одним поводом для конфликта стала передача ряда полномочий местным родоплеменным структурам, что привело к коррупции в органах власти.

Вскоре после начала восстание было подавлено, а часть местного населения бежала в Китай, опасаясь мести со стороны царских войск. После прихода к власти большевиков началась кампания по возвращению беженцев на родину. Историки Киргизии и России отмечают, что столкновения 1916 года являются единичным примером, поскольку прежде и в последствии отношения между тюркскими и славянскими народами на киргизской территории не были конфликтными. События тех лет стали общей трагедией для всех пострадавших независимо от их национальности.

История не должна вносить разлад

Историки России и Киргизии провели совместную работу, чтобы установить истинную картину произошедшего ровно 100 лет назад восстания на киргизской территории. Об этом заявил в пятницу, комментируя открытие возле Бишкека памятника жертвам восстания 1916 года, спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой.

По его словам, к 100-летию туркестанского восстания, которое унесло жизни представителей многих национальностей, в том числе славянских народов, был выпущен шеститомный сборник исторических материалов на эту тему, над которым работали как российские ученые, так и киргизские. "В него вошли около 300 архивных документов", - сказал он.

По его мнению, столетие тех трагических событий является "днем общей скорби". "Сейчас важно не дать националистическим силам разжечь бессмысленные и провокационные страсти", - считает он. Швыдкой также напомнил, что почти сразу же после революции 1917 года советская власть начала работу по возвращению на родину бежавших из Киргизии после восстания местных жителей.

"После 20-го года прошлого столетия правительство (СССР) фактически начало выкупать киргизов из китайского рабства. На это было израсходовано около 100 млн рублей, причем, из них 25 млн золотом", - заверил он. "История не должна вносить разлад между киргизским и российским народами", - уверен Швыдкой.

Причины восстания

Восстание местного населения в северных регионах Киргизии началось летом 1916 года. По оценке российских и киргизских ученых, формальной причиной для его возникновения стал царский указ о мобилизации жителей национальных окраин на фронт. Из-за ошибочных действий местных администраций он вызвал среди коренного населения слухи о том, что их направляют на верную гибель.

Еще одним поводом для конфликта стала передача ряда полномочий местным родоплеменным структурам, что привело к коррупции в органах власти. Ученые указывают и на значительную роль в разжигании беспорядков спецслужб военных противников России.

Вскоре после начала восстание было подавлено. Опасаясь мести со стороны царских войск, часть местного населения бежала в соседний Китай. После прихода к власти большевиков началась кампания по возвращению беженцев на родину.

Историки Киргизии и России отмечают, что столкновения 1916 года являются единичным примером, поскольку прежде и впоследствии отношения между тюркскими и славянскими народами на киргизской территории не были конфликтными. События тех лет стали общей трагедией всех пострадавших, вне зависимости от национальности.