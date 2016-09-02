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Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"

Общество
2 сентября, 10:44 дата обновления: 2 сентября, 11:42 UTC+3
Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу представителей движения
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© Дмитрий Беркут/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал незаконным и отменил решение Мосгорсуда о ликвидации общественного движения "СтопХам" за многочисленные нарушения законодательства. Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу представителей движения, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Верховный суд России постановил решение Московского городского суда отменить и удовлетворить апелляционную жалобу движения", - огласил решение судья.

Лидер движения Дмитрий Чугунов охарактеризовал как торжество справедливости решение Верховного суда, и заявил, что ждет восстановления юридического лица в течение двух месяцев. "Решение Верховного суда - это торжество справедливости и здравого смысла, потому что решение о ликвидации нашего движения принималось по формальным основаниям и было явно несоразмерно допущенным нарушениям. Теперь мы ждем в течение двух месяцев восстановления государственной регистрации и счета", - сказал в беседе с ТАСС Чугунов.

Он отметил, что основанием для решения о ликвидации было нарушение сроков отчетности. При этом Чугунов заверил, что лишение государственной регистрации на основную деятельность не повлияло. "Мы просто не вели хозяйственной деятельности, а нашу основную работу продолжали", - сказал собеседник агентства.

Об организации

"СтопХам" - некоммерческая организация, выступающая против нарушений водителями правил дорожного движения. Образована в 2010 году в Москве. Организация действовала также во многих городах России. Злостным нарушителям ПДД активисты наклеивали на стекло автомобиля большую наклейку, а свои видеоролики выкладывали в интернет.

Скандалы вокруг движения

Вокруг активистов движения неоднократно происходили скандалы и ЧП. В феврале 2015 года Даниил Котенев, которому активисты помешали объехать пробку по тротуару, по телефону вызвал на место своих знакомых, вместе с которыми избил трех представителей движения. Впоследствии два участника нападения были приговорены к году лишения свободы условно. 

В феврале у активистов движения произошел конфликт с четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым. Тогда "СтопХам" опубликовал очередное видео своего рейда по улицам Москвы, в ходе которого одним из нарушителей дорожного движения стал Немов. Кроме того, он ударил активиста движения, который наклеил стикер на лобовое стекло его автомобиля. После между ними завязалась потасовка.

Немов объяснил конфликт с активистами "СтопХама" желанием защитить сына.

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