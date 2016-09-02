Путин в шутку пообещал привезти лидеру КНР российское мороженое

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, который в пятницу встретился с российскими и зарубежными инвесторами на Дальнем Востоке, с удивлением, по его признанию, узнал о том, что в Китае очень любят российское мороженое, однако экспорт его в КНР из России якобы ограничен.

Один из участников встречи, представляющий китайский бизнес, рассказал о том, что "российское мороженое в КНР очень любят, но его не дают вывозить в Китай" крупными партиями, хотя приехать полакомиться в РФ можно. Он не уточнил причин подобного запрета, но призвал президента России поспособствовать решению этой проблемы.

"Вы меня удивили по поводу запрета на вывоз мороженого, как будто это национальное достояние или культурная ценность", - признался Путин. "Первый раз об этом слышу", - сказал он.

"Теперь, когда буду ездить (в Китай), буду председателю КНР Си Цзиньпину привозить мороженое, если его так сложно добыть, как особый подарок",- с улыбкой предположил глава российского государства.

Примечательно, что ближайший визит Путина в Китай состоится уже 3 сентября. Президент РФ отправится в КНР для участия в саммите "двадцатки".