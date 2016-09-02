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Путин в шутку пообещал привезти лидеру КНР российское мороженое

Общество
2 сентября, 11:28 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Президент России с удивлением узнал о том, что экспорт российского мороженого в Китай якобы ограничен
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, который в пятницу встретился с российскими и зарубежными инвесторами на Дальнем Востоке, с удивлением, по его признанию, узнал о том, что в Китае очень любят российское мороженое, однако экспорт его в КНР из России якобы ограничен.

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Один из участников встречи, представляющий китайский бизнес, рассказал о том, что "российское мороженое в КНР очень любят, но его не дают вывозить в Китай" крупными партиями, хотя приехать полакомиться в РФ можно. Он не уточнил причин подобного запрета, но призвал президента России поспособствовать решению этой проблемы.

"Вы меня удивили по поводу запрета на вывоз мороженого, как будто это национальное достояние или культурная ценность", - признался Путин. "Первый раз об этом слышу", - сказал он.

"Теперь, когда буду ездить (в Китай), буду председателю КНР Си Цзиньпину привозить мороженое, если его так сложно добыть, как особый подарок",- с улыбкой предположил глава российского государства.

Примечательно, что ближайший визит Путина в Китай состоится уже 3 сентября. Президент РФ отправится в КНР для участия в саммите "двадцатки".

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Китай Россия Восточный экономический форум 2016
Персоны
Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
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