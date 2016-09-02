Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Родившимся в питомнике в Сочи трем котятам леопарда сделали прививки

Общество
2 сентября, 13:01 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 2, сентября. /ТАСС
"Вакцинировали комплексной вакциной от инфекционных заболеваний для поддержания иммунитета", - заявил руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Умар Семенов
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты Центра восстановления леопарда на Кавказе провели вакцинацию трех родившихся в июне котят переднеазиатского леопарда и определили их пол, сообщил ТАСС руководитель Центра Умар Семенов.

"Вакцинация проводилась в секторе разведения. Предварительно отделили самку по кличке Черри от котят путем перевода в другой вольер. Зашли и сачками отловили котят, взвесили, определили пол, у нас две самки и один самец. Котята здоровые, активные, чувствуют себя хорошо, вакцинировали комплексной вакциной от инфекционных заболеваний для поддержания иммунитета", - рассказал Семенов.

По его словам, процесс вакцинации играет очень важную роль в процессе подготовки леопардов к выпуску в дикую природу в будущем. "Это первый контакт человека с котятами, он играет ключевую роль для поддержания устойчивой реакции избегания человека. Котята получили при контакте с человеком стресс, страх усугубился. Это важнейшая составляющая программы подготовки леопарда к выпуску в природу в будущем", - добавил Семенов.

Теперь котят леопарда ждет ревакцинация, но ловить детенышей уже не будут - достаточно выстрела из пистолета со шприцем. Спустя четыре месяца котят переведут вместе с матерью в большие вольеры, площадью в несколько гектаров, где их начнут готовить к выпуску в дикую природу.

Ранее ТАСС сообщал, что три родившихся в июне котенка переднеазиатского леопарда получат имена по итогам конкурса "Россия называет". Конкурс пройдет с 15 июля по 9 сентября на сайте www.россияназывает.рф, принять в нем участие могут все граждане Российской Федерации.

Переднеазиатский подвид леопарда включен в Красную книгу России и в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Общая популяция переднеазиатского леопарда в целом составляет тысячу особей в дикой природе во всем мире: хищники живут в Иране, Афганистане, Туркмении и ряде других стран. В настоящее время на российском Кавказе переднеазиатского леопарда встречают в природе лишь раз в пять-семь лет, когда туда заходят одиночные особи этого подвида.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
2
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
МВД РФ даст по 1 млн рублей за помощь в розыске 10 особо опасных преступников
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Накопительную часть пенсии планируется заморозить на три года
7
СК возбудил дело в связи с гибелью главы МЧС Приморья
Темы дня
Реклама