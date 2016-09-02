Родившимся в питомнике в Сочи трем котятам леопарда сделали прививки

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты Центра восстановления леопарда на Кавказе провели вакцинацию трех родившихся в июне котят переднеазиатского леопарда и определили их пол, сообщил ТАСС руководитель Центра Умар Семенов.

"Вакцинация проводилась в секторе разведения. Предварительно отделили самку по кличке Черри от котят путем перевода в другой вольер. Зашли и сачками отловили котят, взвесили, определили пол, у нас две самки и один самец. Котята здоровые, активные, чувствуют себя хорошо, вакцинировали комплексной вакциной от инфекционных заболеваний для поддержания иммунитета", - рассказал Семенов.

По его словам, процесс вакцинации играет очень важную роль в процессе подготовки леопардов к выпуску в дикую природу в будущем. "Это первый контакт человека с котятами, он играет ключевую роль для поддержания устойчивой реакции избегания человека. Котята получили при контакте с человеком стресс, страх усугубился. Это важнейшая составляющая программы подготовки леопарда к выпуску в природу в будущем", - добавил Семенов.

Теперь котят леопарда ждет ревакцинация, но ловить детенышей уже не будут - достаточно выстрела из пистолета со шприцем. Спустя четыре месяца котят переведут вместе с матерью в большие вольеры, площадью в несколько гектаров, где их начнут готовить к выпуску в дикую природу.

Ранее ТАСС сообщал, что три родившихся в июне котенка переднеазиатского леопарда получат имена по итогам конкурса "Россия называет". Конкурс пройдет с 15 июля по 9 сентября на сайте www.россияназывает.рф, принять в нем участие могут все граждане Российской Федерации.

Переднеазиатский подвид леопарда включен в Красную книгу России и в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Общая популяция переднеазиатского леопарда в целом составляет тысячу особей в дикой природе во всем мире: хищники живут в Иране, Афганистане, Туркмении и ряде других стран. В настоящее время на российском Кавказе переднеазиатского леопарда встречают в природе лишь раз в пять-семь лет, когда туда заходят одиночные особи этого подвида.