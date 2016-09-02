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Минздрав запустит пилотный проект по выравниванию цен на лекарства с одинаковой формулой

Общество
2 сентября, 13:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"У нас есть по одному и тому же торговому наименованию разброс цен в 10 раз", - сказала Ольга Голодец
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ запустит в январе 2017 года пилотный проект по выравниванию цен на лекарства с одинаковой химической формулой. Об этом сообщила в пятницу в интервью ТАСС вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Уже в январе 2017 года будет запущен пилотный проект, когда Минздрав будет сравнивать цены на лекарства, и мы должны выйти на выравнивание цен на лекарства одной химической формулы", - сказала Голодец.

По ее словам, существуют разные предложения, каким может быть разброс цен на такие лекарства. Например, от 10% до 20%, но не более. "То есть не может быть десятикратное различие. У нас есть по одному и тому же торговому наименованию разброс цен в 10 раз", - сказала она.

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