Инсталляция в память о жертвах теракта в Беслане откроется в Москве 3 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Инсталляция "Без лишних слов", посвященная памяти жертв теракта в Беслане, откроется 3 сентября на ипподроме Центральный в Москве. Об этом сообщил журналистам в Общественной палате РФ президент благотворительного фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, "Открытые сердца" Андрей Подгорный.

"Данная выставка будет проходить на Центральном ипподроме Москвы, где будут выставлены работы Олега Никишина, Валерия Савлаева, Виктора Богданова и фотохудожника Фатимы Целиковой, которые через свою душу пропустили желание донести до людей в своих работах (правду. - прим. ТАСС) о той трагедии, о той необходимости борьбы с терроризмом и профилактике насилия", - сказал Подгорный.

Инсталляция составлена из 60 работ фотографов, которые будут экспонироваться под эмоциональную музыку композитора Василия Филатова и кинохронику.

Герой России и первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, выступая на открытии экспозиции с частью фоторабот в Общественной палате РФ, отметил, что ОП РФ в 2015 году выступала организатором выставки-памяти, в 2016 году уже общественные организации изъявили желание почтить память погибших. Он лично принимал участие в операции по освобождению заложников в Беслане.

Организаторами выставки стали Благотворительный фонд содействия духовно-нравственного воспитания молодежи совместно с Благотворительным фондом помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, "Открытые сердца", Всероссийским общественным движением "Матери России" при поддержке комиссии ОП РФ по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому воспитанию.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.