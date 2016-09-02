МВД РФ: повышение госпошлин на госуслуги не связано с экономическим кризисом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Повышение государственных пошлин, в том числе за получение заграничного паспорта, не связано с экономическим кризисом в стране.

Об этом сообщил замглавы МВД России, статс-секретарь Игорь Зубов.

Ранее сообщалось, что МВД РФ предложило увеличить размер госпошлины за получение загранпаспорта нового образца и пластикового водительского удостоверения. Как отмечается в документе, величина госпошлины на получение перечисленных документов увеличится в среднем на 1 тыс. рублей.

"Время проходит, технологии меняются, они становятся дороже. Допустим, тот же самый паспорт - он технически защищен, с другой фотографией, биометрией и прочее. Запросы граждан на количество паспортов, интенсивность поездок, случаи обмена паспортов тоже увеличиваются. Таким образом, затратная часть объективно растет, это первое", - сказал Зубов.

"Во-вторых, инфляция. Если посмотреть с экономической или даже с социальной точки зрения, выдача паспорта, водительского удостоверения, разрешения на право хранения оружия - это госуслуга, которая стоит определенных денег. Где взять деньги на то, чтобы это улучшить? Только за счет повышения стоимости самой услуги", - отметил замминистра.

По его словам, в настоящее время создается единый центр оказания госуслуг. "Это очень современное помещение, там принцип одного окна, электронные очереди и так далее. Это стоит денег, поэтому я считаю, что у повышения стоимости отдельных видов госуслуг есть объективная экономическая составляющая. Это абсолютно не связано с экономическими трудностями, кризисом, это объективный процесс", - заключил замглавы МВД.

В настоящее время в РФ установлена величина госпошлины за выдачу водительского удостоверения (пластиковой карты) - 2 тыс. рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства - 500 рублей, за выдачу загранпаспорта, содержащего электронный носитель, взрослому гражданину РФ - 3 тыс. 500 рублей, несовершеннолетнему - 1 тыс. 500 рублей.