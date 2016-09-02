Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД РФ: повышение госпошлин на госуслуги не связано с экономическим кризисом

Общество
2 сентября, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Ведомство предложило увеличить размер госпошлины за получение загранпаспорта нового образца и пластикового водительского удостоверения
Материал из 1 страницы
© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Повышение государственных пошлин, в том числе за получение заграничного паспорта, не связано с экономическим кризисом в стране.

Об этом сообщил замглавы МВД России, статс-секретарь Игорь Зубов.

Смотрите также
МВД РФ предлагает повысить госпошлину на загранпаспорта и водительские удостоверения

Ранее сообщалось, что МВД РФ предложило увеличить размер госпошлины за получение загранпаспорта нового образца и пластикового водительского удостоверения. Как отмечается в документе, величина госпошлины на получение перечисленных документов увеличится в среднем на 1 тыс. рублей.

"Время проходит, технологии меняются, они становятся дороже. Допустим, тот же самый паспорт - он технически защищен, с другой фотографией, биометрией и прочее. Запросы граждан на количество паспортов, интенсивность поездок, случаи обмена паспортов тоже увеличиваются. Таким образом, затратная часть объективно растет, это первое", - сказал Зубов.

"Во-вторых, инфляция. Если посмотреть с экономической или даже с социальной точки зрения, выдача паспорта, водительского удостоверения, разрешения на право хранения оружия - это госуслуга, которая стоит определенных денег. Где взять деньги на то, чтобы это улучшить? Только за счет повышения стоимости самой услуги", - отметил замминистра.

По его словам, в настоящее время создается единый центр оказания госуслуг. "Это очень современное помещение, там принцип одного окна, электронные очереди и так далее. Это стоит денег, поэтому я считаю, что у повышения стоимости отдельных видов госуслуг есть объективная экономическая составляющая. Это абсолютно не связано с экономическими трудностями, кризисом, это объективный процесс", - заключил замглавы МВД.

В настоящее время в РФ установлена величина госпошлины за выдачу водительского удостоверения (пластиковой карты) - 2 тыс. рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства - 500 рублей, за выдачу загранпаспорта, содержащего электронный носитель, взрослому гражданину РФ - 3 тыс. 500 рублей, несовершеннолетнему - 1 тыс. 500 рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
7
Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту
Темы дня
Реклама