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"Я - маленький карандаш в руках божьих": факты о матери Терезе

Общество
4 сентября, 12:01 UTC+3
За что любили и критиковали монахиню, - в материале ТАСС
Материал из 1 страницы

4 сентября мать Терезу причислили к лику святых. Ее настоящее имя - Аньеза Гондже Бояджиу. Эта католическая монахиня, албанка по происхождению, занималась служением бедным и больным. Она родилась в Скопье в 1910 году, но много работала в Калькутте. Созданные ею 517 миссий действуют в 100 странах.

Факты о матери Терезе, а также о том, как и за что католическая церковь признает людей святыми, - в материале ТАСС.

Канонизация в Римско-католической церкви. Досье 

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