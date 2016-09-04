"Я - маленький карандаш в руках божьих": факты о матери Терезе

4 сентября мать Терезу причислили к лику святых. Ее настоящее имя - Аньеза Гондже Бояджиу. Эта католическая монахиня, албанка по происхождению, занималась служением бедным и больным. Она родилась в Скопье в 1910 году, но много работала в Калькутте. Созданные ею 517 миссий действуют в 100 странах.

Факты о матери Терезе, а также о том, как и за что католическая церковь признает людей святыми, - в материале ТАСС.

Канонизация в Римско-католической церкви. Досье