"Я - маленький карандаш в руках божьих": факты о матери Терезе

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4 сентября мать Терезу причислили к лику святых. Ее настоящее имя - Аньеза Гондже Бояджиу. Эта католическая монахиня, албанка по происхождению, занималась служением бедным и больным. Она родилась в Скопье в 1910 году, но много работала в Калькутте. Созданные ею 517 миссий действуют в 100 странах.
Факты о матери Терезе, а также о том, как и за что католическая церковь признает людей святыми, - в материале ТАСС.
Канонизация в Римско-католической церкви. Досье