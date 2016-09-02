Китай по просьбе МЧС РФ снизил сброс воды в реки в связи с наводнением в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Китай по просьбе МЧС России снизил сброс воды в реки в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной наводнением на территории Приморского края. Об этом ТАСС сообщил глава министерства водного хозяйства КНР Чэнь Лэй.

"Российская сторона попросила нас ограничить сброс воды - мы это сделали сегодня же", - сказал он. По его словам, такая договоренность была достигнута в рамках встречи представителей чрезвычайных ведомств двух стран на полях Восточного экономического форума.

По распоряжению Пучкова, на территории Приморского края введен режим ЧС. В настоящее время в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8,4 тыс. человек, более 560 придворовых территорий, а также девять социально значимых объектов, в том числе больница, четяре детских сада, три школы, одно почтовое отделение.

Начало учебного года в 65 школах, в которых обучается более 13 тыс. детей, перенесено на 5 сентября. В результате ЧС из пострадавших районов эвакуировали более 600 человек. В четырех муниципальных районах Приморского края нарушено энергоснабжение, из-за перелива воды 17 населенных пунктов отрезаны водой, повреждено 9 автомобильных мостов.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекается 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тыс. человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС и 50 плавсредств.