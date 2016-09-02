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Москалькова заявила, что "как человек" она поддерживает право на эвтаназию

Общество
2 сентября, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
По ее словам, это было бы гуманно, "если человек сам хочет уйти из жизни (не имея шансов на выздоровление - прим. ТАСС)"
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Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не против эвтаназии, но сделала оговорку, что высказывает свою личную точку зрения.

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"Я уже не как уполномоченный (по правам человека), а как человек, Москалькова Татьяна Николаевна, поддержала бы идею предоставления такого права", - сказала она в пятницу, отвечая на вопросы студентов МГУ.

По ее словам, это было бы очень гуманно, "если человек сам хочет уйти из жизни (не имея шансов на выздоровление - прим. ТАСС), если он страдает и если его близкие родственники в единой гармонии пришли к тому, чтобы прекратить эти страдания".

Согласно закону об основах охраны здоровья граждан в РФ, эвтаназия в России запрещена. "Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента", - говорится в соответствующей статье.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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