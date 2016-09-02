Число россиян в частных школах Великобритании за 10 лет выросло почти втрое

ЛОНДОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Число россиян, обучающихся в частных школах Великобритании, за последнее десятилетие увеличилось почти в три раза, позволив им стать второй по величине национальной группой.

Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на данные ежегодной переписи Совета частных школ.

Так, к 2016 году учениками частных школ Соединенного Королевства числились 2,3 тыс. россиян. При этом еще десятилетие назад их было всего 800 человек. Пик приема российских школьников был отмечен в 2015 году, когда их число превысило 3 тыс. человек.

Издание отмечает, что представленные "данные учитывают лишь тех учеников, чьи родители живут за пределами Великобритании". "Однако, если подсчитать резидентов, к этой цифре добавится еще почти тысяча учеников, что делает россиян второй по величине национальной группой, посещающей британские частные школы", - сообщает газета, подчеркивая, что с большим отрывом по этому показателю лидирует Китай, а треть всех учеников в этих образовательных учреждениях являются иностранцами.

По словам специалистов, такие учебные заведения Великобритании, как Итонский колледж, частная школа для мальчиков 13-18 лет, обладают высокой международной репутацией, предоставляя выпускникам возможность более легкого поступления в университеты. Тем не менее многие частные школы стремятся регулировать набор иностранных учеников, боясь отпугнуть представителей британской элиты.

В Соединенном Королевстве насчитывается около 2,5 тыс. частных школ, в которых обучаются 615 тыс. детей. В них образовательный процесс осуществляется на коммерческой основе, однако особо талантливым детям выдаются гранты на бесплатное обучение. В целом же стоимость обучения варьируется от 16 до 30 тыс. фунтов ($21 тыс. - $40 тыс.) в год.

Частные школы имеют богатую историю. К примеру, King's School Canterbury считается самой старой в мире, она была основана в 597 году. Знаменитый Итонский колледж был основан королем Генрихом VI в 1440 году для подготовки студентов для Кембриджского университета. Выпускниками Итона являются 19 премьер-министров Великобритании, принцы Уильям и Гарри, писатели Джордж Оруэлл, Ян Флеминг и экономист Джон Кейнс.

В современном обществе данные образовательные учреждения нередко подвергают критике ввиду их элитарности, однако это не сказывается на их популярности и традиционно высоком конкурсе при приеме.