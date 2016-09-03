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Главное за неделю: День знаний, возвращение чартеров в Турцию и "замороженная" пенсия

Общество
3 сентября, 9:00 UTC+3
Выберите, какое событие, на ваш взгляд, является наиболее важным
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Редакция сайта ТАСС отобрала пять крупных событий минувшей недели.

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