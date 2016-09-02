Общежитие МГУ на 2700 мест со своим кинотеатром и спортзалом открыто в Москве

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новое общежитие МГУ имени М. В. Ломоносова на 2700 студентов открыто в пятницу в Москве. Об этом сообщил ректор университета Виктор Садовничий.
"Наша задача не только дать качественное образование студентам, но и создать максимально благоприятные условия и удовлетворить их потребности с точки зрения комфортабельности, безопасности, эстетичности жилых помещений, чтобы внешние факторы не препятствовали обучению, а, наоборот, способствовали усвоению университетской программы, тяге к исследовательской деятельности и научному творчеству", - сказал ректор на открытии общежития. Он добавил, что накануне в МГУ вручили более 7000 студенческих билетов первокурсникам.
Новый жилой корпус - крупнейший на территории Московского университета, его площадь составляет 72 тыс. кв. м. В здании предусмотрены киноконцертный зал, тренажерный зал, медицинские блоки, комнаты отдыха и холл- рекреации. Студенты будут жить в комнатах 15 кв. м. по двое, в 17 кв. м. - по трое. В каждой комнате предусмотрен совмещенный санузел и оборудованная кухня.
Впервые в жилом корпусе МГУ спроектированы жилые помещения увеличенной площади для маломобильных групп населения, - на первом этаже нового корпуса размещаются 12 жилых комнат для инвалидов-колясочников. Комнаты для людей с ограниченными возможностями рассчитаны на индивидуальное заселение. Дополнительно на первом этаже для них оборудована общая кухня.
Кроме того, здание общежития окружено развитой инфраструктурой: студентам удобно добираться до зданий факультетов и продуктовых магазинов. Здесь же совсем скоро здесь откроется новая станция метро "Ломоносовский проспект", строительство которой подходит к завершению.
25 января 2014 года в котлован на месте будущего общежития при участии мэра Москвы Сергея Собянина студентами была заложена памятная капсула.