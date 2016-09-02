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Школьницу-мусульманку не пустили на занятия в Тамбове в соответствии с уставом

Общество
2 сентября, 17:36 UTC+3 ТАМБОВ /Корр. ТАСС, Павел Баранов
"В школе №13 Тамбова директор школы отказала в посещении учебного заведения ученице 9-го класса, которая пришла на занятия в платке", - заявила начальник управления образования Тамбовской области
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ТАМБОВ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Девочку-мусульманку не пустили в пятницу на занятия в школу №13 Тамбова из-за платка на голове. Директор образовательного учреждения действовала согласно нормам устава, который регламентирует внешний вид учеников, сообщила корреспонденту ТАСС начальник управления образования Тамбовской области Наталья Астафьева.

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"В школе №13 Тамбова директор школы отказала в посещении учебного заведения ученице 9-го класса, которая пришла на занятия в платке, ссылаясь на то, что так предписано нормами ислама", - сказал Астафьева.

Она пояснила, что директор действовала в строгом соответствии с положениями учебного заведения о ношении учащимися школьной формы. "Этот документ в школе был издан еще в 2014 году, он прошел все необходимые согласования", - подчеркнула начальник управления образования, добавив, что директор школы поступила абсолютно верно.

Собеседница агентства добавила, что девочка учится в школе с первого класса, ее семья русская. Другие дети из этой семьи также учились в этой школе.

Об инциденте стало известно после сообщения на сайте Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ). "Ангелина воспитывается в законопослушной мусульманской российской семье. Девочка специально выбирала аккуратный белый платочек для школы, чтобы он подходил к школьной форме", - сказано в сообщении духовного управления.

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