Школьницу-мусульманку не пустили на занятия в Тамбове в соответствии с уставом

Президент России отметил героизм участников северных конвоевНовости Архангельской области 2 сентября, 17:30
Общежитие МГУ на 2700 мест со своим кинотеатром и спортзалом открыто в МосквеОбщество 2 сентября, 17:07
Эксперты: повышение тарифов на Украине станет для населения экспериментом на выживаниеМеждународная панорама 2 сентября, 16:59
Фестиваль "Московское кино" откроется на 33 площадках столицыМосква 2 сентября, 16:58
Состоялся первый вылет российского чартера в ТурциюЭкономика и бизнес 2 сентября, 16:50
Актриса Лариса Удовиченко получила золотого льва на кинофестивале в ОренбургеКультура 2 сентября, 16:49
IBU: глава комиссии WADA Макларен закончит работу над докладом в конце сентябряСпорт 2 сентября, 16:49
Число россиян в частных школах Великобритании за 10 лет выросло почти втроеОбщество 2 сентября, 16:47
Москалькова заявила, что "как человек" она поддерживает право на эвтаназиюОбщество 2 сентября, 16:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАМБОВ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Девочку-мусульманку не пустили в пятницу на занятия в школу №13 Тамбова из-за платка на голове. Директор образовательного учреждения действовала согласно нормам устава, который регламентирует внешний вид учеников, сообщила корреспонденту ТАСС начальник управления образования Тамбовской области Наталья Астафьева.
"В школе №13 Тамбова директор школы отказала в посещении учебного заведения ученице 9-го класса, которая пришла на занятия в платке, ссылаясь на то, что так предписано нормами ислама", - сказал Астафьева.
Она пояснила, что директор действовала в строгом соответствии с положениями учебного заведения о ношении учащимися школьной формы. "Этот документ в школе был издан еще в 2014 году, он прошел все необходимые согласования", - подчеркнула начальник управления образования, добавив, что директор школы поступила абсолютно верно.
Собеседница агентства добавила, что девочка учится в школе с первого класса, ее семья русская. Другие дети из этой семьи также учились в этой школе.
Об инциденте стало известно после сообщения на сайте Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ). "Ангелина воспитывается в законопослушной мусульманской российской семье. Девочка специально выбирала аккуратный белый платочек для школы, чтобы он подходил к школьной форме", - сказано в сообщении духовного управления.