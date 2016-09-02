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Москалькова считает неправильным задержание участниц протестной акции в Беслане 1 сентября

Общество
2 сентября, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
В пятницу суд приговорил участниц протестной акции в Беслане, надевших майки с антипрезидентскими надписями, к штрафу и общественным работам
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает неправильным задержание полицией в Беслане 1 сентября участниц протестной акции, потерявших своих детей во время теракта в школе в 2004 году.

В соцсетях было распространено видео с панихиды, прошедшей накануне по погибшим в теракте 2004 года в школе № 1 Беслана. Во время траурного мероприятия пять женщин, надев майки с антипрезидентскими надписями, потребовали завершить расследование обстоятельств захвата и освобождения школы 12-летней давности. Всего было задержано в итоге шесть человек. Как ранее сообщили ТАСС в Правобережном районном суде Северной Осетии, суд приговорил всех шестерых задержанных к штрафам в размере 500 рублей, двое из них также заплатят штрафы в размере 20 тыс. рублей, остальным четверым назначили общественные работы.

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"Задержание их по признаку, что они надели такую майку, наверное, неправильно. Достаточно у нас моральных рычагов, чтобы вести диалог, высказать свою позицию, общественное отторжение тех людей, которые дают волю эмоциям через такие недозволенные действия в отношении главы государства", - заявила Москалькова, отвечая на вопросы студентов МГУ. При этом она отметила, что многое было сделано для того, чтобы "каждой семье (пострадавшей от теракта) была оказана помощь". "И сделано было очень много, чтобы в нашей стране не повторилась эта трагедия", - подчеркнула омбудсмен.

1-3 сентября 2004 года в школе № 1 Беслана террористы захватили в заложники свыше 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, в том числе 172 ребенка. 31 террорист в ходе операции был ликвидирован, одного боевика - Нурпашу Кулаева - арестовали и позднее приговорили к пожизненному заключению. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских террористов Шамиль Басаев, который был уничтожен в 2006 году.

1 сентября 2014 года истек срок давности привлечения к уголовной ответственности в расследовании Бесланского теракта. Бывшие заложники подали жалобы в Страсбургский суд, не дождавшись результатов следствия.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
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