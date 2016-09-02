Минздрав планирует расширять систему фельдшерско-акушерских пунктов в регионах

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ планирует построить 43 модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и четыре амбулатории общей практики в регионах, говорится в докладе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В ближайшие годы будут построены 43 модульных ФАПа и 4 врачебных амбулатории общей практики. При этом в Российской Федерации за прошлый год было построено 580 и отремонтировано почти 300 ФАПов. Также важно отметить, что Минздравом России была создана геоинформационная система и обновлены правила размещения стационарных объектов первичного звена", - сообщается в докладе Скворцовой, распространенном пресс-службой Минздрава РФ.

По словам главы ведомства, это позволит увеличить охват диспансеризацией взрослого населения. "По результатам первого полугодия 2016 года Дальний Восток смог обеспечить одну из самых высоких в стране активную выявляемость онкологической патологии - 30% от всех диагностированных заболеваний", - говорится в докладе Скворцовой.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.