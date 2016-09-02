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Почти 700 шахтеров в Ростовской области получили выплаты части долгов по зарплате

Общество
2 сентября, 17:53 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 2, сентября. /ТАСС
Массовую голодовку из-за невыплаты зарплаты шахтеры "Кингкоула" объявили в начале прошлой недели и сейчас в ней участвуют более 170 человек
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Выплаты части долгов по зарплате шахтерам четырех шахт компании "Кингкоул" в Ростовской области получили почти 700 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в ОАО "Региональная корпорация развития", которая производит выплаты.

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"С 25 августа по 2 сентября 691 работнику ООО "Кингкоул" направлены средства на погашение задолженности за апрель-май 2015 года", - уточнили в компании.

Массовую голодовку из-за невыплаты зарплаты шахтеры "Кингкоула" объявили в начале прошлой недели и сейчас в ней участвуют более 170 человек. Общий долг шахтерам превышает 300 млн рублей. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, выплатить эти деньги из резервного фонда региона, как предлагают шахтеры, нельзя, это не предусмотрено законодательством. Региональные министры труда и финансов Ростовской области, замминистра труда РФ прорабатывают юридическую составляющую решения проблемы.

По данным СК РФ, в судах рассматриваются уголовные дела в отношении директора ООО "Кингкоул" Владимира Пожидаева, обвиняемого в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями, и директора одной из компаний холдинга Сергея Воеводина, обвиняемого в налоговом преступлении. Еще трем обвиняемым по делу руководителям уже вынесены приговоры, в отношении двух управляющих уголовные дела прекращены вследствие амнистии.

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