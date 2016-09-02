В больницах Ниццы остается 15 человек, пострадавших при теракте 14 июля

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ПАРИЖ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Пятнадцать человек до сих пор остаются в больницах Ниццы после теракта 14 июля. Об этом сообщила сегодня Жюльет Меадель, представитель власти, ответственный за помощь пострадавшим.
"Остаются госпитализированными 15 человек, однако в реанимации никто из них более не находится", - сказала секретарь. Она сообщила также, что "три месяца спустя после теракта 14 июля в Ницце будет проведена глубоко символичная общенациональная церемония памяти жертв".
Всего в ходе теракта под колесами грузовика, которым управлял террорист, выходец из Туниса Мохамед Лахуайедж Бухлель, погибли 86 человек, еще 434 получили ранения различной степени. Среди погибших и пострадавших - много детей и подростков. Всего на Английской набережной Ниццы в тот вечер находилось не менее 30 тыс. человек, которые пришли полюбоваться салютом в честь национального праздника Франции.
Семьям погибших и пострадавших в теракте специальным государственным фондом на настоящий момент выплачено €4,4 млн. Общий объем выплат может достичь в дальнейшем €400 млн, сообщила секретарь.