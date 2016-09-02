Хадж в Мекку совершат 26 паломников из Адыгеи и Краснодарского края

МАЙКОП, 2 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Хадж в Мекку в составе группы российских мусульман совершат 26 паломников из Адыгеи и Кубани. В пятницу верующие выехали в Москву, откуда отправятся в Саудовскую Аравию. Об этом ТАСС сообщил муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов.

"В этом году большинство верующих из Адыгеи и Кубани совершат хадж впервые, но есть среди них и те, кто уже бывал в Мекке. Одна паломница, которой уже почти 70 лет, совершает хадж уже третий раз. Все они отправились в паломничество за счет собственных средств", - уточнил он.

Духовное управление мусульман Адыгеи и Кубани организовало лекции для отправляющихся в хадж. На религиозных уроках верующие узнали как о простых правилах пребывания в чужой стране - где разместиться, куда ехать и как себя вести, так и об особенностях религиозных обрядов, которые принято совершать во время паломничества, отметил Карданов.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии, в частности мечети Аль-Харам, где расположена главная для мусульман святыня Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих. Общероссийская квота на совершение хаджа составляет 16,4 тыс. мест.