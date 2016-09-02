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Более 120 больных канадцев добровольно ушли из жизни после выхода закона об эвтаназии

Общество
2 сентября, 20:29 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Новый закон распространяется только на граждан Канады
Материал из 1 страницы
© John Moore/Getty Images

ОТТАВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Более 120 тяжело больных канадцев уже воспользовались новым законом об эвтаназии. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

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Закон, разрешающий медикам помогать больным людям добровольно уходить из жизни, был принят 17 июня после продолжительных дебатов в парламенте Канады. По информации телеканала, чаще всего закон об эвтаназии использовался в провинциях Онтарио (49 раз) и Британская Колумбия (46 раз). CBC подчеркнул, что точных данных по применению эвтаназии нет, так как некоторые регионы Канады "не ведут или не хотят предоставлять такую информацию", а общефедеральный учет таких случаев не ведется.

Новый закон распространяется только на граждан Канады. Согласно документу, добровольно уйти из жизни при помощи докторов смогут только психически здоровые люди старше 18 лет, которые страдают от неизлечимых болезней или получившие такие увечья, от которых неминуемо наступит смерть. Законом также отменено уголовное преследование врачей, проводящих эвтаназию.

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В феврале 2015 года Верховный суд Канады принял решение, согласно которому врачи имеют право помогать пациентам с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями добровольно расставаться с жизнью. Таким образом, суд снял запрет на эвтаназию, введенный в 1993 году. После этого федеральное правительство должно было принять соответствующий закон, а до тех пор эвтаназия в Канаде оставалась вне закона. Эвтаназия разрешена лишь в нескольких странах, таких как Нидерланды и Бельгия, а также некоторых штатах США.

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