Акции и митинги в память о жертвах терактов пройдут в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Памятные мероприятия и акции пройдут в Москве 3 сентября, в Международный День солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в столичном комитете общественных связей.

"Москвичи почтут память жертв Беслана, терактов, которые унесли жизни людей в столице в разные годы", - сказали в пресс-службе комитета. В акциях примут участие представители общественных организаций, которые выступят с официальным обращением против терроризма, воспитанники детских объединений, жители города, уточнили в комитете.

В память о трагедии, которая произошла более десяти лет в Беслане, где террористы захватили заложников в школе №1, в Москве состоится акция "Без слов". Она пройдет в 13:00 мск возле Памятного монумента жертвам Беслана, напротив храма Пресвятой Богородицы на Кулишках. В сентябре 2004 года жертвами преступников в Беслане стали 186 детей.

Москва неоднократно подвергалась атакам террористов. В тех местах, где в разные годы произошли террористические акты, в полдень пройдут траурные митинги. Москвичи соберутся на площади перед театральным центром на Дубровке, на улице Мельникова, где террористы удерживали в заложниках зрителей и артистов спектакля "Норд-Ост"; на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома №19; возле станции метро "Рижская"; у монумента музея Памяти воинов, погибших в горячих точках, на улице Авиационная; на Каширском шоссе, на месте взорванного дома № 6, корпус 3; возле станции метро "Автозаводская"; в переходе станции метро "Пушкинская"; у гостиницы "Националь".

Почтить память погибших на станции метро "Парк культуры" и станции метро "Лубянка" и стать участником митинга можно будет на Лубянской площади у Соловецкого камня, после чего участники митинга возложат цветы к памятной доске на станциях метро "Парк культуры" и "Лубянка".