Военно-исторический фестиваль "День Бородина - 2016" пройдет в Подмосковье

Руссефф отложила переезд из официальной резиденции до следующей неделиМеждународная панорама 3 сентября, 1:48
Военнослужащие ВВО перевезли из отрезанной наводнением Кроуновки свыше 350 человекПроисшествия 3 сентября, 0:57
Акции и митинги в память о жертвах терактов пройдут в МосквеОбщество 3 сентября, 0:56
В Сочи открывается конкурс "Новая волна 2016"Культура 3 сентября, 0:39
Лидеры трех стран выступят на пленарном заседании ВЭФ-2016Экономика и бизнес 3 сентября, 0:30
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревностиПроисшествия 3 сентября, 0:09
Путин продолжит серию международных контактов во Владивостоке и ХанчжоуПолитика 3 сентября, 0:07
Михаил Терентьев заявил, что может покинуть пост в Совете спортсменов МПКСпорт 2 сентября, 23:52
Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд на старте регулярного чемпионата КХЛСпорт 2 сентября, 23:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Около тысячи участников исторических клубов со всей страны съедутся в субботу в музей-заповедник "Бородинское поле", где пройдет международный военно-исторический фестиваль "День Бородина - 2016", который продлится два дня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили организаторы мероприятия.
"Раз в год в первое воскресенье сентября на Бородинском поле проходит масштабная реконструкция эпизодов генерального сражения Отечественной войны 1812 года. В 2016 году она состоится 4 сентября и будет посвящена 204-й годовщине Бородинской битвы", - отметил представитель оргкомитета.
"На плац-театре музея-заповедника "Бородинское поле" будут воссозданы события, происходившие на правом фланге русской армии 26 августа (7 сентября) 1812 года: действия батареи Богарне, бой за село Бородино и знаменитый рейд казаков Платова и кавалерии Уварова", - добавил он. По словам собеседника агентства, в масштабной реконструкции примут участие военно-исторические клубы из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
"Если говорить о программе праздника, то сегодня можно будет посетить настоящие армейские биваки русской и наполеоновской армий и посмотреть генеральную репетицию сражения. Экспозиции музея в этот день будут открыты, а в центре Бородинского поля можно будет приобрести сувениры и перекусить", - уточнил представитель оргкомитета.
"Утром в деревне Шевардино у памятника на командном пункте Наполеона пройдет торжественное построение клубов военно-исторической реконструкции, после чего будут возложены цветы к памятнику "Мертвым Великой армии". С полудня у батареи Раевского начнется церемониал, посвященный российским героям Бородина. Здесь также пройдет торжественное построение участников клубов реконструкции, будет отслужена лития по павшим воинам и пройдет церемония отдания воинских почестей", - сказал представитель оргкомитета.
Он добавил, что главное сражение в исполнении участников исторической реконструкции начнется в 14:00 мск и продлится полтора часа. "Как обычно, баталию можно будет посмотреть бесплатно: большая часть природного амфитеатра будет разделена на сектора и отведена для посетителей музея-заповедника. Также для зрителей в этот день предусмотрены места на трибунах, правда, билеты туда надо было покупать заранее", - пояснил собеседник.