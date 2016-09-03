Военно-исторический фестиваль "День Бородина - 2016" пройдет в Подмосковье

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Около тысячи участников исторических клубов со всей страны съедутся в субботу в музей-заповедник "Бородинское поле", где пройдет международный военно-исторический фестиваль "День Бородина - 2016", который продлится два дня. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Раз в год в первое воскресенье сентября на Бородинском поле проходит масштабная реконструкция эпизодов генерального сражения Отечественной войны 1812 года. В 2016 году она состоится 4 сентября и будет посвящена 204-й годовщине Бородинской битвы", - отметил представитель оргкомитета.

"На плац-театре музея-заповедника "Бородинское поле" будут воссозданы события, происходившие на правом фланге русской армии 26 августа (7 сентября) 1812 года: действия батареи Богарне, бой за село Бородино и знаменитый рейд казаков Платова и кавалерии Уварова", - добавил он. По словам собеседника агентства, в масштабной реконструкции примут участие военно-исторические клубы из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Если говорить о программе праздника, то сегодня можно будет посетить настоящие армейские биваки русской и наполеоновской армий и посмотреть генеральную репетицию сражения. Экспозиции музея в этот день будут открыты, а в центре Бородинского поля можно будет приобрести сувениры и перекусить", - уточнил представитель оргкомитета.

"Утром в деревне Шевардино у памятника на командном пункте Наполеона пройдет торжественное построение клубов военно-исторической реконструкции, после чего будут возложены цветы к памятнику "Мертвым Великой армии". С полудня у батареи Раевского начнется церемониал, посвященный российским героям Бородина. Здесь также пройдет торжественное построение участников клубов реконструкции, будет отслужена лития по павшим воинам и пройдет церемония отдания воинских почестей", - сказал представитель оргкомитета.

Он добавил, что главное сражение в исполнении участников исторической реконструкции начнется в 14:00 мск и продлится полтора часа. "Как обычно, баталию можно будет посмотреть бесплатно: большая часть природного амфитеатра будет разделена на сектора и отведена для посетителей музея-заповедника. Также для зрителей в этот день предусмотрены места на трибунах, правда, билеты туда надо было покупать заранее", - пояснил собеседник.