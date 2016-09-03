Центральный военно-морской музей и "Митьки" отметят День российской тельняшки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Центральный военно- морской музей в Санкт-Петербурге (ЦВММ) отметит в субботу День российской тельняшки показом матросской одежды эпохи холодной войны. К празднику присоединятся художники из знаменитого объединения "Митьки", чьим символом является тельняшка.

"Праздник отмечается в память о том, что 1 сентября (19 августа по старому стилю) 1874 года великий князь генерал-адмирал Константин Николаевич подписал одобренный императором Александром Вторым приказ №115, согласно которому нательная рубаха (тельняшка) утвержденного образца становилась обязательной уставной частью обмундирования матроса Российского флота, - рассказали ТАСС в пресс-службе музея. - ЦВММ стоял у истоков традиции этого празднования и вновь приглашает всех любителей флотской истории".

День тельняшки празднуют с 2014 года. Его задача - рассказать о тельняшке как о символе мужества, братства и морской романтики. К празднику в музее подготовлена новая выставка под названием "Советская тельняшка - другие берега", которая посвящена периоду холодной войны. Рассказывая о дальних походах советских моряков, экспозиция представляет также тельняшки, которые носили моряки флотов стран Варшавского договора в 1950-80 годы. Здесь же можно будет увидеть картины, рассказывающие о жизни моряков и о странах, которые посещали отечественные корабли.

Праздник традиционно проходит при поддержке "Митьков". Тельняшка считается одним из символов субкультуры, связанной с этим движением - полосатую рубашку "носит" даже скульптурная кошка Тиша Матроскина, установленная на карнизе штаб-квартиры "Митьков". На этот раз гости музея смогут примерить на себя самую известную тельняшку Санкт-Петербурга, которая считается к тому же самой большой в мире, - она принадлежит лидеру "Митьков" Дмитрию Шагину.

Группа "Митьки" сложилась в 1980 годы, когда она стала одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства. Ее стиль определяется как городской фольклор. С 1990 годов творческое объединение получило известность в России и за рубежом. Сейчас "Митьки" считаются своеобразной визитной карточкой Санкт-Петербурга.