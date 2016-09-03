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Моргулов: РФ развернулась на Восток навсегда и будет наращивать там свое присутствие

Общество
3 сентября, 3:18 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Уверен, что это долгосрочная стратегическая линия", - заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Разворот России на Восток - это долгосрочная стратегия, а не тенденция последних лет. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая на сессии Восточного экономического форума "Интеграция и здоровье: региональная система управления рисками эпидемий в АТР".

"Россия развернулась на Восток навсегда, - отметил он. - И это не явление последних двух лет, как некоторые полагают, а последних 20-25 лет".

"Уверен, что это долгосрочная стратегическая линия, - добавил высокопоставленный дипломат. - Поэтому нам надо выстраивать в том числе и здравоохранение с учетом того, что мы в этой части мира имеем очень серьезные интересы, будем наращивать там свое политическое, экономическое и иное присутствие".

Инициативы в области здравоохранения

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Россия выступит на Восточноазиатском саммите, который пройдет в сентябре в Лаосе, с рядом инициатив в области здравоохранения.

"На следующей неделе в Лаосе состоится очередной Восточноазиатский саммит. Россия выступит на нем с рядом интересных инициатив в области здравоохранения", - сказал замглавы МИД РФ. Моргулов отметил, здравоохранение - важная составляющая безопасности, которой занимается в том числе и Министерство иностранных дел. "Бубонная чума серьезно изменила геополитический ландшафт в средневековой Европе, - напомнил дипломат. - Сегодня мы столкнулись с вирусом Зика". Вместе с ростом международных контактов растет и риск проникновения заболеваний, предупредил российский дипломат.

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Страны
Россия Восточный экономический форум 2016
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Моргулов, Игорь Владимирович
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