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Два завода по переработке мусора должны начать строить в Подмосковье в 2017 году

Общество
3 сентября, 3:25 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Считаю, что такие заводы также крайне необходимы в Крыму; там с утилизацией мусора сложная ситуация",- добавил спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов намерен приложить все усилия для того, чтобы строительство двух мусороперерабатывающих заводов в Московской области началось уже в 2017 году. Об этом он заявил в субботу на панельной дискуссии "Сохранение биоразнообразия и поддержание экологического баланса в АТР" в рамках Восточного экономического форума, добавив, что еще один регион РФ, который остро нуждается в современных мощностях для переработки мусора, это Крым.

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"Я буду прикладывать для этого все свои силы, чтобы строительство (заводов) началось с 2017 году", - заявил он. "У нас есть планы в будущем году начать строительство хотя бы двух таких заводов в Московской области", - сообщил спецпредставитель президента, напомнив, что только Москва генерирует десятки миллионов тонн бытовых отходов в год.

"Считаю, что такие заводы также крайне необходимы в Крыму; там с утилизацией мусора сложная ситуация",- добавил Иванов. "Раскачиваться дальше нельзя, начать нужно в 2017 году", - считает он.

Иванов признал, что Россия заметно отстает от развитых стран в сфере переработки и утилизации мусора. "В РФ нет ни одного современного мусороперерабатывающего завода", - информировал он, подчеркнув, что в других странах не просто существуют современные предприятия по переработке отходов, но на этой основе производится выработка тепло- или электроэнергии.

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