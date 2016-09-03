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Смертность в России за семь месяцев 2016 года снизилась на 3,7%

Общество
3 сентября, 5:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Снижение смертности произошло по всем наблюдаемым заболеваниям, в том числе онкологическим, отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Смертность в России за первые семь месяцев 2016 года снизилась на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"По оперативным данным Росстата, за январь - июль 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года отмечается снижение показателя смертности населения на 3,7% - с 13,5 до 13,0 на тысячу человек населения", - сказала Скворцова.

По ее словам, снижение смертности произошло по всем наблюдаемым заболеваниям, в том числе онкологическим. "Наибольшее снижение смертности отмечается от туберкулеза - на 18,6 %, от болезней органов дыхания - на 12,5 %, болезней системы кровообращения - на 6,5 %, болезней органов пищеварения - на 5,6% и новообразований - на 1,5 % . На 7,1 % снизилась смертность от внешних причин, в том числе от дорожно-транспортных происшествий - на 12,1 %", - сказала министр.

Кроме того, по словам Скворцовой, на Дальнем Востоке резко снизилась младенческая смертность.

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