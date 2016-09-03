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Путин поставил задачу решить демографическую проблему на Дальнем Востоке

Общество
3 сентября, 6:15 UTC+3
"В ближайшие три года необходимо выйти на устойчивый прирост численности населения на Дальнем Востоке", - заявил президент
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу решить демографическую проблему на Дальнем Востоке и добиться в ближайшие три года устойчивого демографического прироста.

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Выступая на Восточном экономическом форуме, глава государства отметил начавшуюся тенденцию по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке. "Главный, консолидированный, самый ценный показатель происходящих на Дальнем Востоке изменений - формирующаяся позитивная демографическая динамика: Впервые за четверть века в Хабаровском крае, на Сахалине, в Якутии, на Чукотке начала расти численность населения", - констатировал Путин.

"Да, демографические показатели еще скромны, но они демонстрируют наметившуюся тенденцию, и мы намерены ее подхватить, сделать необратимой", - заявил Путин. По его словам, "в ближайшие три года необходимо выйти на устойчивый прирост численности населения на Дальнем Востоке", - заявил он.

"Третий год подряд в Дальневосточном федеральном округе рождаемость превышает смертность", - подчеркнул Путин.

Он особо выделил сокращение миграции с Дальнего Востока. "Все меньше жителей уезжает с Дальнего Востока", - заметил он. "Отток еще, к сожалению есть, но в целом по Дальневосточному федеральном округу за первое полугодие сократился в три - пять раз", - указал глава государства.

Президент обратил внимание правительства на то, что необходимо "нацелить, сфокусировать на решение этой задачи (улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке - прим. ТАСС) государственные программы, прежде всего в экономике, демографические программы, социальные программы, жилищную политику, здравоохранение и образование".

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Восточный экономический форум 2016
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