ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу решить демографическую проблему на Дальнем Востоке и добиться в ближайшие три года устойчивого демографического прироста.

Выступая на Восточном экономическом форуме, глава государства отметил начавшуюся тенденцию по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке. "Главный, консолидированный, самый ценный показатель происходящих на Дальнем Востоке изменений - формирующаяся позитивная демографическая динамика: Впервые за четверть века в Хабаровском крае, на Сахалине, в Якутии, на Чукотке начала расти численность населения", - констатировал Путин.

"Да, демографические показатели еще скромны, но они демонстрируют наметившуюся тенденцию, и мы намерены ее подхватить, сделать необратимой", - заявил Путин. По его словам, "в ближайшие три года необходимо выйти на устойчивый прирост численности населения на Дальнем Востоке", - заявил он.

"Третий год подряд в Дальневосточном федеральном округе рождаемость превышает смертность", - подчеркнул Путин.

Он особо выделил сокращение миграции с Дальнего Востока. "Все меньше жителей уезжает с Дальнего Востока", - заметил он. "Отток еще, к сожалению есть, но в целом по Дальневосточному федеральном округу за первое полугодие сократился в три - пять раз", - указал глава государства.

Президент обратил внимание правительства на то, что необходимо "нацелить, сфокусировать на решение этой задачи (улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке - прим. ТАСС) государственные программы, прежде всего в экономике, демографические программы, социальные программы, жилищную политику, здравоохранение и образование".