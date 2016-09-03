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Глава Роспотребнадзора призвала бизнес вместе с государством предотвращать новые эпидемии

Общество
3 сентября, 6:26 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Предупредительные меры дешевле и проще, чем борьба с последствиями эпидемий, когда есть "риски потерять бизнес в целом", уверена Анна Попова
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Бизнес должен объединить усилия с государством по предотвращению новых эпидемий инфекционных заболеваний. Такое мнение высказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Восточном экономическом форуме.

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"Вакцинация, которая привела к отсутствию целого ряда инфекций, успокоила нас на какое-то время. Сегодня совершенно очевидно, что мир микроорганизмов нам этого не простил. Мы сегодня должны быть готовы к новым инфекциям и новым атакам. Это риски для здоровья людей, для страны, для бизнеса", - сказала главный санитарный врач РФ.

История последних лет показывает, что "для инфекционных болезней нет границ", и это "серьезный разрушительный элемент" для любого государства и региона, отметила Попова.

"Высокопатогенный грипп, лихорадка Эбола, лихорадка Зика, природные и техногенные катастрофы, которые нередко заканчиваются эпидемиологическими осложнениями. И каждый раз это значительный ущерб для экономики. Основным действием здесь может быть только консолидация усилий и подготовка заранее", - указала она.

Предупредительные меры дешевле и проще, чем борьба с последствиями эпидемий, когда есть "риски потерять бизнес в целом", уверена Попова.

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Восточный экономический форум 2016
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Попова, Анна Юрьевна
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