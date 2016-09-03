Скворцова: количество вылетов санитарной авиации на Дальнем Востоке необходимо удвоить

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Количество вылетов санитарной авиации на Дальнем Востоке необходимо увеличить более чем в два раза, чтобы обеспечить потребности региона, сообщила в интервью ТАСС глава Минздрава России Вероника Скворцова.

"Сейчас в год на Дальнем Востоке осуществляется 5,6 тыс. вылетов, но это примерно 40-45% от потребности. Хотелось бы нарастить эти объемы до реальной потребности", - добавила она.

Регионы Дальнего Востока попали в программу развития санитарной авиации, которая предусматривает строительство 34 вертолетных площадок при краевых и межмуниципальных больницах, отметила Скворцова.

"Мы вместе с региональными министрами четко привязали к местности строительство вертолетных площадок. Надеемся, что это будет сделано в 2017 году", - сказала она.