Минздрав рассчитывает, что сокращений расходов на здравоохранение в 2017 году не будет

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минздрав России рассчитывает, что сокращений бюджетных расходов на нужды здравоохранения в 2017 году не будет, заявила журналистам глава ведомства Вероника Скворцова.

"Еще нету пока бюджета, он еще только верстается. Есть только некие зарисовки. Мы надеемся, что сокращений в части здравоохранения не будет, но посмотрим", - сказала глава Минздрава в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее сообщалось, что в бюджете на 2016 год (включая средства ФОМС) на нужды здравоохранения предусмотрено около 2 трлн рублей, что превышает уровень прошлого года на 83 млрд рублей.

Госстратегия по борьбе с ВИЧ-инфекцией

Государственная стратегия по борьбе с ВИЧ-инфекцией согласована федеральными ведомствами и будет принята правительством в течение одной-двух недель. Об этом сообщила в субботу в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В этом году государственную стратегию (по борьбе с ВИЧ-инфекцией) мы разработали. Стратегия согласована всеми федеральными ведомствами и аппаратом правительства. Нам представляется в течение ближайшей недели-двух она будет подписана", - сказала Скворцова в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Она напомнила, что в октябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев провел заседание правительственной комиссии по борьбе с ВИЧ-инфекцией, на которой были приняты важные решения о переносе методологии профилактики ВИЧ с регионального на федеральный уровень, о необходимости подключения НКО для обеспечения контактов с социально сложными группами населения, находящимися в зоне риска, а также об увеличении охвата лечения.

Как подчеркнула глава Минздрава, в настоящее время нельзя говорить об эпидемии ВИЧ в России.

"В РФ сейчас живут около 850 тысяч человек, инфицированных ВИЧ. К сожалению, за годы с момента первого случая ВИЧ, у нас около 200 тысяч человек умерло. Поэтому, действительно, всего за эти годы у нас болело более 1 млн человек. Но это не даёт оснований говорить об эпидемии", - сказала Скворцова.

Введение акцизов на сахаросодержащие напитки

Вероника Скорцова также сообщила, что Минздрав России поддерживает введение акцизов на сладкие напитки.

"Введение акцизных налогов на сладкие напитки показало себя как эффективное экономическое средство решения вопроса общественного здоровья - снижения распространенности ожирения и заболеваемости диабетом, особенно у детей", - отметила Скворцова.

Существуют научные данные, показывающие, что установление налога на сладкие напитки в размере 10% ведет к снижению поступления калорий в организм в среднем на 7%.

"В настоящее время прорабатываются различные подходы к дополнительному налогообложению данной группы продуктов. Одним из возможных механизмов является установление налога для напитков, содержащих более 5 г сахара на 100 мл, а также повышенного налога для напитков, содержащих более 8 г сахара на 100 мл", - сказал официальный представитель Минздрава Олег Салагай.

Как сообщила в конце августа газета "Ведомости" со ссылкой на материалы к совещанию у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, Минфин РФ предлагает ввести акциз на напитки с добавлением сахара и других вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за 1 литр. Акциз позволит увеличить поступления в бюджет в 2017 г. на 25 млрд руб., в 2018 г. - на 27 млрд руб. и в 2019 г. - на 28 млрд руб., следует из предложений Минфина.

Введение налога на сахар обсуждается с февраля этого года. В апреле замминистра финансов Илья Трунин заявлял, что, по его мнению, ставка акциза на сладкие напитки должна быть меньше, чем на алкоголь. В настоящее время в перечень подакцизных товаров входят алкоголь и некоторые виды спиртосодержащей продукции, табак, автомобильное и авиационное топливо, моторные масла, легковые автомобили и мощные мотоциклы.