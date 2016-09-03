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Минздрав рассчитывает, что сокращений расходов на здравоохранение в 2017 году не будет

Общество
3 сентября, 8:28 дата обновления: 3 сентября, 9:21 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Министр здравоохранения РФ также сообщила, что госстратегия по борьбе с ВИЧ-инфекцией будет принята правительством в течение двух недель
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минздрав России рассчитывает, что сокращений бюджетных расходов на нужды здравоохранения в 2017 году не будет, заявила журналистам глава ведомства Вероника Скворцова.

"Еще нету пока бюджета, он еще только верстается. Есть только некие зарисовки. Мы надеемся, что сокращений в части здравоохранения не будет, но посмотрим", - сказала глава Минздрава в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее сообщалось, что в бюджете на 2016 год (включая средства ФОМС) на нужды здравоохранения предусмотрено около 2 трлн рублей, что превышает уровень прошлого года на 83 млрд рублей.

Госстратегия по борьбе с ВИЧ-инфекцией

Государственная стратегия по борьбе с ВИЧ-инфекцией согласована федеральными ведомствами и будет принята правительством в течение одной-двух недель. Об этом сообщила в субботу в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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"В этом году государственную стратегию (по борьбе с ВИЧ-инфекцией) мы разработали. Стратегия согласована всеми федеральными ведомствами и аппаратом правительства. Нам представляется в течение ближайшей недели-двух она будет подписана", - сказала Скворцова в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Она напомнила, что в октябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев провел заседание правительственной комиссии по борьбе с ВИЧ-инфекцией, на которой были приняты важные решения о переносе методологии профилактики ВИЧ с регионального на федеральный уровень, о необходимости подключения НКО для обеспечения контактов с социально сложными группами населения, находящимися в зоне риска, а также об увеличении охвата лечения.

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Как подчеркнула глава Минздрава, в настоящее время нельзя говорить об эпидемии ВИЧ в России.

"В РФ сейчас живут около 850 тысяч человек, инфицированных ВИЧ. К сожалению, за годы с момента первого случая ВИЧ, у нас около 200 тысяч человек умерло. Поэтому, действительно, всего за эти годы у нас болело более 1 млн человек. Но это не даёт оснований говорить об эпидемии", - сказала Скворцова.

Введение акцизов на сахаросодержащие напитки

Вероника Скорцова также сообщила, что Минздрав России поддерживает введение акцизов на сладкие напитки.

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"Введение акцизных налогов на сладкие напитки показало себя как эффективное экономическое средство решения вопроса общественного здоровья - снижения распространенности ожирения и заболеваемости диабетом, особенно у детей", - отметила Скворцова.

Существуют научные данные, показывающие, что установление налога на сладкие напитки в размере 10% ведет к снижению поступления калорий в организм в среднем на 7%.

"В настоящее время прорабатываются различные подходы к дополнительному налогообложению данной группы продуктов. Одним из возможных механизмов является установление налога для напитков, содержащих более 5 г сахара на 100 мл, а также повышенного налога для напитков, содержащих более 8 г сахара на 100 мл", - сказал официальный представитель Минздрава Олег Салагай.

Как сообщила в конце августа газета "Ведомости" со ссылкой на материалы к совещанию у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, Минфин РФ предлагает ввести акциз на напитки с добавлением сахара и других вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за 1 литр. Акциз позволит увеличить поступления в бюджет в 2017 г. на 25 млрд руб., в 2018 г. - на 27 млрд руб. и в 2019 г. - на 28 млрд руб., следует из предложений Минфина.

Введение налога на сахар обсуждается с февраля этого года. В апреле замминистра финансов Илья Трунин заявлял, что, по его мнению, ставка акциза на сладкие напитки должна быть меньше, чем на алкоголь. В настоящее время в перечень подакцизных товаров входят алкоголь и некоторые виды спиртосодержащей продукции, табак, автомобильное и авиационное топливо, моторные масла, легковые автомобили и мощные мотоциклы.

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