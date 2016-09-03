Председатель Российского движения школьников заложил "капсулу времени" в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сентября /ТАСС/. Председатель Российского движения школьников, герой России, космонавт-испытатель Сергей Рязанский в субботу заложил капсулу времени в Челябинске. Капсула содержит послание, адресованное школьникам 2025 года, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в Челябинске на территории Дворца пионеров и школьников мы заложили "капсулу времени", которую должны извлечь 29 октября 2025 года, то есть через 10 лет с момента создания общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации Российское движение школьников. Надеюсь, что к этому моменту наша организация будет представлена в каждой школе страны", - сказал журналистам Рязанский.

Капсула содержит послание школьникам 2025 года, его торжественно зачитали во время торжественной церемонии. В послании говорится о целях организации Российское движение школьников, авторы выражают надежду, что в 2025 году члены движения будут следовать тем же принципам.

Как пояснили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия, участвуя в жизни движения, школьники могут проявить свои лидерские качества, заняться волонтерством, принять участие в военно-патриотических и спортивных играх, заниматься в школьном медиа-центре, а также регулярно общаться с экспертами в различных сферах деятельности, участие в организации является добровольным и не носит политической окраски.

Российское движение школьников работает в пилотных школах всех субъектов Российской Федерации с 1 сентября 2016 года (создано 29 октября 2015 года указом президента России Владимира Путина; один год ушел на подготовку и решение оргвопросов - прим. ТАСС). Движение предоставляет школьникам возможность выбрать несколько направлений деятельности: "Личностное развитие", "Военно-патриотическое направление", "Гражданская активность" и "Информационно-медийное направление".

В Челябинской области движение представлено в 13 пилотных школах проекта (всего в регионе работает 800 школ). "Челябинск для закладки капсулы времени мы выбрали, так как, по нашему мнению, в области действует очень активное региональное представительство нашей организации", - пояснил Рязанский.