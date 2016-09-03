Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа в наступающем сезоне

Общество
3 сентября, 11:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Повышение заболеваемости гриппом ожидается в декабре-январе
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о новых штаммах вируса гриппа, которые будут циркулировать в России в наступающем сезоне, и которые приводят к серьезным осложнениям.

Смотрите также
Я прививок не боюсь: зачем нужна вакцинация и насколько она безопасна

"Начался сентябрь, и, конечно же, в середине сентября ждем первой волны респираторных вирусных инфекций. Дальше придет грипп. Пока у нас прогноз предварительный, но уже очевидно, что подъем (заболеваемости - прим ТАСС) будет, а для того, чтобы к нему подготовиться, мы уже начали прививочную кампанию", - сказала Попова в интервью ТАСС.

Она также отметила, что в этом году изменен штаммовый состав вакцины. "Из трех штаммов, которые были заложены в вакцину прошлого года, изменились два", - сказала Попова. В Роспотребнадзоре пояснили, что именно эти штаммы вируса будут циркулировать в новом сезоне.

По словам Поповой, неизменным в вакцине остался штамм гриппа А(H1N1), но при этом появились два совершенно новых: грипп A(H3N2) - в прошлом году это был вариант "Калифорния", в этом году это вариант "Гонконг", а также одна из разновидностей гриппа В. "Несколько лет назад штамм гриппа A(H3N2) дал нам сложное течение болезни", - сказала Попова и порекомендовала своевременно делать прививки.

Глава ведомства сообщила, что повышение заболеваемости гриппом ожидается в декабре-январе. В этом году Роспотребнадзор планирует привить 55 млн человек из федерального бюджета, что на 5 млн больше, чем было запланировано в прошлом году.

СПЕЦПРОЕКТ
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
2
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
3
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности
6
На юго-западе Москвы иномарка насмерть сбила женщину и скрылась
7
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетей
Темы дня
Реклама