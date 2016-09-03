Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа в наступающем сезоне

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о новых штаммах вируса гриппа, которые будут циркулировать в России в наступающем сезоне, и которые приводят к серьезным осложнениям.

"Начался сентябрь, и, конечно же, в середине сентября ждем первой волны респираторных вирусных инфекций. Дальше придет грипп. Пока у нас прогноз предварительный, но уже очевидно, что подъем (заболеваемости - прим ТАСС) будет, а для того, чтобы к нему подготовиться, мы уже начали прививочную кампанию", - сказала Попова в интервью ТАСС.

Она также отметила, что в этом году изменен штаммовый состав вакцины. "Из трех штаммов, которые были заложены в вакцину прошлого года, изменились два", - сказала Попова. В Роспотребнадзоре пояснили, что именно эти штаммы вируса будут циркулировать в новом сезоне.

По словам Поповой, неизменным в вакцине остался штамм гриппа А(H1N1), но при этом появились два совершенно новых: грипп A(H3N2) - в прошлом году это был вариант "Калифорния", в этом году это вариант "Гонконг", а также одна из разновидностей гриппа В. "Несколько лет назад штамм гриппа A(H3N2) дал нам сложное течение болезни", - сказала Попова и порекомендовала своевременно делать прививки.

Глава ведомства сообщила, что повышение заболеваемости гриппом ожидается в декабре-январе. В этом году Роспотребнадзор планирует привить 55 млн человек из федерального бюджета, что на 5 млн больше, чем было запланировано в прошлом году.

СПЕЦПРОЕКТ Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей