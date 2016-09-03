Режиссер: про каждого выжившего в Беслане нужно снимать фильм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Цикл документальных фильмов о трагедии в Беслане демонстрируют в школах России в День солидарности в борьбе с терроризмом. Осетинский режиссер Вадим Цаликов, автор четырех лент, которые крупным планом показывают детей, учителей и родителей, переживших события сентября 2004 года, рассказал ТАСС о своих героях.

Взрослый героизм хрупких девочек

Две сестры Каллаговы — Оля и Вика — сидя за столом, смущенно поглядывая в сторону, рассказывают о своей истории. Это фрагмент первой картины "Граждане Беслана", которая была снята практически сразу после захвата в 2004 году.

После второго взрыва я начала искать Олю, учительница накрыла ее собой. Я Олю разбудила и подвела ее к окну, потом пошла за учительницей, но она была вся в крови.

Мы стали ближе друг к другу. Я не считаю себя героем, я обязана была за ней вернуться, и многие так делали Вика Каллагова, 13 лет Из документального фильма "Граждане Беслана"

"Старшая сестра смогла сбежать, но вернулась в школу за младшей Олей. Какой крепкий духовный стержень должна иметь обычная школьница, чтобы вернуться в пекло. В течение трех дней Вика прятала сестру и оберегала. После освобождения девочки провели в больнице полтора месяца. А сейчас, спустя 12 лет после трагедии, одна из сестер стала врачом", — рассказывает Вадим Цаликов.

Еще одна героиня, за судьбой которой режиссер следит уже 12 лет, — это Вика Гусейнова.

"Старшеклассница тайком выводила детей попить воды, несмотря на запрет террористов. А когда началась операция по освобождению, Вика на бегу увидела раненого мальчика, не раздумывая схватила его и вынесла из школы. Таких примеров можно привести очень много. Кстати, Вика тоже стала врачом. Думаю, что, по большому счету, о каждом, кого коснулась эта трагедия, можно сделать отдельный фильм, они этого заслуживают", — говорит Цаликов.

Азамат Тетов был одним из самых тяжелораненых детей, доставленных в Москву из Беслана. В первом фильме зритель видит его еще ребенком, который говорит: "Страха практически не было. Когда я был в реанимации под аппаратами, сказал слова: я мужчина, я осетин, я выживу".

День памяти жертв трагедии в Беслане, 2016 год © Антон Подгайко/ТАСС

"В последнем фильме, спустя десять лет, он уже действительно взрослый, сильный и мужественный парень. Он назвал своего младшего брата в честь врача, который спас ему жизнь. И единственное, о чем сожалеет уже взрослый Азамат, что из-за перенесенных травм его не берут в армию. У моих героев нет озлобленности. Мои школьники, которые уже выросли, за эти 12 лет стали мудрыми людьми. А еще у них изменилось отношение к жизни и к окружающим их людям. Они неравнодушны и стараются прийти на помощь к тем, кто рядом с ними", — рассказывает режиссер.

Больше чем учитель

Во время штурма террористы убили 20 учителей школы №1. В тетралогии педагогам, которые три дня не только выдерживали муки терроризма, но и отдавали последнее своим ученикам, посвящено несколько историй.

Развернуть Вадим Цаликов (справа) во время съемок фильма "Беслан. Память" © Из личного архива Вадима Цаликова Вадим Цаликов (справа) во время съемок фильма "Беслан. Память" © Из личного архива Вадима Цаликова

"Например, Иван Константинович Каниди, 74-летний учитель физкультуры. Это именно из его спортзала террористы сделали место казни. Бандиты предлагали ему покинуть школу — он не захотел бросить своих учеников. Во время штурма Иван Константинович пытался выхватить оружие у боевика, пока дети убегали из захваченного здания — на глазах учеников его и расстреляли", — рассказал Цаликов.

Второй фильм серии под названием "Отставной учитель" полностью посвящен истории ветерана, прошедшего пекло Сталинграда, Заурбека Гутиева, который оказался в заложниках.

"Бывший учитель истории («отставной учитель» — так он сам называет себя в фильме) в свои 85 лет оказался в заложниках. Чудом оставшись в живых, он не призывает к мести, но просит помнить о теракте и бороться с терроризмом", — говорит Цаликов.

Часть съемок проходила в разрушенном спортзале школы №1. «Ветеран вспоминает, как его ударил боевик, сломав ребра, что выдержать мучения ему помогла школьница. А когда началось освобождение, несмотря на травмы ветеран, сгибаясь от боли, помогал двоим малышам первоклассникам перебраться через окно на волю. Террористов он называет двуногими зверями".

Главное — память

Каждый год на могилы детей, которые должны были закончить школу в мае нынешнего года, развешивают ленточки выпускников. "Этим бережно занимается Касполат Рамонов — смотритель кладбища «Город ангелов». Он следит не только за могилой своей дочери, но всех детей, младшему из которых на момент смерти было чуть больше года", — рассказывает Цаликов.

Я часто общаюсь с героями своих фильмов про Беслан, знаю все, что происходит в их жизни, чего они добились и продолжают добиваться. Очень рад тому, что их души не очерствели после того, что им пришлось пережить Вадим Цаликов, режиссер-документалист

"Я часто общаюсь с героями своих фильмов про Беслан, знаю все, что происходит в их жизни, чего они добились и продолжают добиваться. Очень рад тому, что их души не очерствели после того, что им пришлось пережить. Некоторые из моих героинь теперь уже с высшим медицинским образованием помогают людям, и я вижу, что они занимаются этим по призванию. Многие из ребят учатся в военных училищах", — сказал он.

Сегодня, 3 сентября, документальную тетралогию про Беслан покажут на классных часах в школах Воронежа, Курска, Свердловской области, Осетии, также пройдут показы в кинотеатрах Москвы.

"Я с удовольствием делюсь копиями фильма с педагогами, потому что главный посыл — это сохранение памяти о погибших, как бы тяжело это ни было. Такие страницы истории, пусть даже трагические, учат многому и в первую очередь молодое поколение. Сохранение памяти дает понять, что не бывает чужого горя", — уверен режиссер.