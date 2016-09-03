Режиссер: про каждого выжившего в Беслане нужно снимать фильм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Цикл документальных фильмов о трагедии в Беслане демонстрируют в школах России в День солидарности в борьбе с терроризмом. Осетинский режиссер Вадим Цаликов, автор четырех лент, которые крупным планом показывают детей, учителей и родителей, переживших события сентября 2004 года, рассказал ТАСС о своих героях.
Две сестры Каллаговы — Оля и Вика — сидя за столом, смущенно поглядывая в сторону, рассказывают о своей истории. Это фрагмент первой картины "Граждане Беслана", которая была снята практически сразу после захвата в 2004 году.
После второго взрыва я начала искать Олю, учительница накрыла ее собой. Я Олю разбудила и подвела ее к окну, потом пошла за учительницей, но она была вся в крови.
Мы стали ближе друг к другу. Я не считаю себя героем, я обязана была за ней вернуться, и многие так делали Вика Каллагова, 13 лет Из документального фильма "Граждане Беслана"
"Старшая сестра смогла сбежать, но вернулась в школу за младшей Олей. Какой крепкий духовный стержень должна иметь обычная школьница, чтобы вернуться в пекло. В течение трех дней Вика прятала сестру и оберегала. После освобождения девочки провели в больнице полтора месяца. А сейчас, спустя 12 лет после трагедии, одна из сестер стала врачом", — рассказывает Вадим Цаликов.
Еще одна героиня, за судьбой которой режиссер следит уже 12 лет, — это Вика Гусейнова.
"Старшеклассница тайком выводила детей попить воды, несмотря на запрет террористов. А когда началась операция по освобождению, Вика на бегу увидела раненого мальчика, не раздумывая схватила его и вынесла из школы. Таких примеров можно привести очень много. Кстати, Вика тоже стала врачом. Думаю, что, по большому счету, о каждом, кого коснулась эта трагедия, можно сделать отдельный фильм, они этого заслуживают", — говорит Цаликов.
Азамат Тетов был одним из самых тяжелораненых детей, доставленных в Москву из Беслана. В первом фильме зритель видит его еще ребенком, который говорит: "Страха практически не было. Когда я был в реанимации под аппаратами, сказал слова: я мужчина, я осетин, я выживу".
День памяти жертв трагедии в Беслане, 2016 годАнтон Подгайко/ТАСС
"В последнем фильме, спустя десять лет, он уже действительно взрослый, сильный и мужественный парень. Он назвал своего младшего брата в честь врача, который спас ему жизнь. И единственное, о чем сожалеет уже взрослый Азамат, что из-за перенесенных травм его не берут в армию. У моих героев нет озлобленности. Мои школьники, которые уже выросли, за эти 12 лет стали мудрыми людьми. А еще у них изменилось отношение к жизни и к окружающим их людям. Они неравнодушны и стараются прийти на помощь к тем, кто рядом с ними", — рассказывает режиссер.
Во время штурма террористы убили 20 учителей школы №1. В тетралогии педагогам, которые три дня не только выдерживали муки терроризма, но и отдавали последнее своим ученикам, посвящено несколько историй.
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Вадим Цаликов (справа) во время съемок фильма "Беслан. Память"Из личного архива Вадима Цаликова
"Например, Иван Константинович Каниди, 74-летний учитель физкультуры. Это именно из его спортзала террористы сделали место казни. Бандиты предлагали ему покинуть школу — он не захотел бросить своих учеников. Во время штурма Иван Константинович пытался выхватить оружие у боевика, пока дети убегали из захваченного здания — на глазах учеников его и расстреляли", — рассказал Цаликов.
Второй фильм серии под названием "Отставной учитель" полностью посвящен истории ветерана, прошедшего пекло Сталинграда, Заурбека Гутиева, который оказался в заложниках.
"Бывший учитель истории («отставной учитель» — так он сам называет себя в фильме) в свои 85 лет оказался в заложниках. Чудом оставшись в живых, он не призывает к мести, но просит помнить о теракте и бороться с терроризмом", — говорит Цаликов.
Часть съемок проходила в разрушенном спортзале школы №1. «Ветеран вспоминает, как его ударил боевик, сломав ребра, что выдержать мучения ему помогла школьница. А когда началось освобождение, несмотря на травмы ветеран, сгибаясь от боли, помогал двоим малышам первоклассникам перебраться через окно на волю. Террористов он называет двуногими зверями".
Каждый год на могилы детей, которые должны были закончить школу в мае нынешнего года, развешивают ленточки выпускников. "Этим бережно занимается Касполат Рамонов — смотритель кладбища «Город ангелов». Он следит не только за могилой своей дочери, но всех детей, младшему из которых на момент смерти было чуть больше года", — рассказывает Цаликов.
Я часто общаюсь с героями своих фильмов про Беслан, знаю все, что происходит в их жизни, чего они добились и продолжают добиваться. Очень рад тому, что их души не очерствели после того, что им пришлось пережить Вадим Цаликов, режиссер-документалист
"Я часто общаюсь с героями своих фильмов про Беслан, знаю все, что происходит в их жизни, чего они добились и продолжают добиваться. Очень рад тому, что их души не очерствели после того, что им пришлось пережить. Некоторые из моих героинь теперь уже с высшим медицинским образованием помогают людям, и я вижу, что они занимаются этим по призванию. Многие из ребят учатся в военных училищах", — сказал он.
Сегодня, 3 сентября, документальную тетралогию про Беслан покажут на классных часах в школах Воронежа, Курска, Свердловской области, Осетии, также пройдут показы в кинотеатрах Москвы.
"Я с удовольствием делюсь копиями фильма с педагогами, потому что главный посыл — это сохранение памяти о погибших, как бы тяжело это ни было. Такие страницы истории, пусть даже трагические, учат многому и в первую очередь молодое поколение. Сохранение памяти дает понять, что не бывает чужого горя", — уверен режиссер.