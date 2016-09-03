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Первый случай территориального заражения вирусом Зика обнаружен в Малайзии

Общество
3 сентября, 12:22 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Ранее власти Малайзии уже диагностировали вирус Зика у местного жителя, однако считается, что он заразился, находясь в соседнем Сингапуре
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СИНГАПУР, 3 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Первый случай заражения вирусом Зика внутри страны выявлен в Малайзии. Об этом говорится в распространенном заявлении главного врача королевства Хишама Абдуллаха.

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"61-летний мужчина, проживающий в штате Сабах, в последнее время не покидал пределов государства, поэтому с большей долей вероятности можно говорить о первом территориальном случае заболевания", - указал главврач. В настоящее время "пациент находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, однако это связано с общим состояния здоровья больного", отметил Хишам Абдуллах. Он также добавил, что "будут взяты анализы у людей, находившихся в тесном контакте с пациентом".

Ранее власти Малайзии уже диагностировали вирус Зика у местного жителя, однако считается, что он заразился, находясь в соседнем Сингапуре, где число больных в течение одной недели достигло 189 человек.

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