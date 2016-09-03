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Минздрав внесет тест на ВИЧ в программу диспансеризации с 2017 года

Общество
3 сентября, 12:39 дата обновления: 3 сентября, 13:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Мы изыскали возможности для вот такой работы с 2017 года за счет того, что пересмотрели регламенты проведения диспансеризации", - сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ планирует с 2017 года включить тестирование на ВИЧ-инфекцию в программу диспансеризации для того, чтобы увеличить охват участников. Об этом сообщила в субботу в интервью ТАСС министр здравоохранения Вероника Скворцова в кулуарах Восточного экономического форума.

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"Да, это планируется. Дело в том, что мы и сейчас бесплатно тестируем на ВИЧ более 30 миллионов граждан России, я считаю, это достаточно много. Но по требованиям Всемирной организации здравоохранения нужно нарастить это количество примерно до 50 миллионов. И вот, внеся в план диспансеризации бесплатное исследование на ВИЧ, мы как раз добавим те 20 миллионов, которых недостает до 50", - сказала Скворцова.

"Мы изыскали возможности для вот такой работы с 2017 года за счет того, что пересмотрели регламенты проведения диспансеризации, и те исследования, которые фактически являются балластными и не способствуют раннему выявлению патологий, мы их вывели из алгоритма диспансеризации. Это позволило нам ввести дополнительные методы и для онкопоиска и для тестирования на ВИЧ-инфекцию", - добавила Скворцова.

Лечение ВИЧ-инфекции в регионах

Скворцова также добавила, что регионы РФ получили в 2016 году в полном объеме предусмотренные средства на лечение ВИЧ-инфекции, в том числе и ранее замороженные.

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"В этом году все ресурсы, которые были запрограммированы на ВИЧ-инфекцию, они были направлены. То есть они были разморожены решением и президента, и председателя правительства. Эти средства были направлены в субъекты Российской Федерации", - сказала Скворцова.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что регионы уже с весны получают меньше средств на закупку лекарств из-за "секвестрирования расходов".

По данным газеты, сокращение финансирования составило в разных регионах от 10% до 30%, при этом деньги поступают несвоевременно. В Пермском крае заморожено около 10% средств на закупки. Дефицит препаратов испытывают Тульская область и Санкт-Петербург.

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