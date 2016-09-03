Патриарх Кирилл: православная церковь 3 сентября молится о жертвах терроризма

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Православная церковь молится о жертвах терроризма, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прилетевший в Южно-Сахалинск.

"Терроризм - это вершина человеческого безумия. Но не бывает вершины без основания. Если человек достиг этой вершины, он что-то строил неправильно. Если изгоняется вера, нравственный закон, человек опускается и становится доступным для влияния страшных идей", - сказал патриарх.

Глава РПЦ считает, что терроризм возникает из "нравственного беспорядка личности". Он призвал все человечество сочетать материальное развитие с духовно- нравственным, чтобы иметь "достойную перспективу будущего".

"Если из жизни людей изгоняется вера, если нравственный закон попирается, будь то философскими или бытовыми факторами, то человек опустошается и становится очень доступным для влияния самых страшных идей. Ведь так было в прошлом, когда человечество проходило через мировые войны. И сегодня мы имеем такой же кошмар, корни которого - в нравственном беспорядке человеческой личности", - сказал патриарх на брифинге в аэропорту Южно-Сахалинска, куда прибыл сегодня с первосвятительским визитом.

По его словам, многие кризисы современности, не только терроризм, должны помочь современному человеку понять, что нельзя идти дальше прежним путем. "Нам нужно всем здорово задуматься и соединять духовное развитие личности с материальным развитием. Тогда у человечества будет достойная перспектива будущего", - убежден предстоятель Русской церкви.

Он также назвал терроризм "вершиной человеческого беспорядка, безумия". "Но не бывает вершины без основания, и, наверное, человечество, достигшее этой вершины, что-то строило на неправильном основании", - отметил патриарх. Церковь сегодня, добавил он, молится о жертвах терроризма и утешении их близких. "Дай Бог, чтобы Отечество наше и весь мир были ограждены от этого безумия", - заключил патриарх.

Визит патриарха на Сахалин

Глава РПЦ прилетел на остров Сахалин с первосвятительским визитом, во время которого освятит два новых храма, включая кафедральный собор Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

"В 2010 году город Южно-Сахалинск не выглядел городом православным. Я совершал божественную литургию на площади Славы и в конце службы сказал, что именно на этом месте должен стоять кафедральный собор. Кафедральный собор - это духовный символ, лицо города. И вот сегодня, подлетая к Южно-Сахалинску, первое, что мы видели, - это величественный кафедральный собор", - сказал патриарх Кирилл на брифинге в аэропорту Южно-Сахалинска.

Патриарх выразил надежду на то, что "после освящения кафедрального собора с развитием работы православной церкви на этой земле многое изменится". "Все мы, граждане России, должны заботиться о будущем нашего народа, нашей страны и делать все для того, чтобы жизнь становилась лучше. Очень надеюсь, что завтра совершу освящение кафедрального Рождества Христова в городе Южно-Сахалинске и ознакомлюсь с новым этапом жизни православной церкви", - отметил предстоятель.

Кафедральный собор в честь Рождества Христова в Южно-Сахалинске - духовную доминанту Сахалина и один из крупнейших храмов всего Дальнего Востока, построенный в рекордные сроки, - патриарх Кирилл освятит в воскресенье утром, после чего совершит в нем Божественную литургию. Затем он встретится с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, откроет в соборе книжную выставку-форум "Радость слова" и экспозицию, посвященную 1000-летию русского присутствия на Афоне, а также посетит построенный рядом с собором музей Победы и возложит цветы к Вечному огню.

Из Южно-Сахалинска патриарх Кирилл отправится в портовый город Невельск, где освятит храм в честь иконы Божией Матери "Призри на смирение". По информации местной епархии, многие жители считают, что именно по молитвам перед этой иконой "предстательством Божией Матери" город был спасен во время землетрясения в 2007 году.

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