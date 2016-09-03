Департамент образования Москвы опроверг информацию об увольнении директора школы № 57

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Информация об увольнении директора столичной школы № 57 Сергея Менделевича, одного из учителей которой подозревают в интимных отношениях с ученицами, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.

"Заявление об увольнении от директора школы не поступало. Никаких приказов об увольнении Менделевича департамент не издавал", - отметили в пресс-службе.

Ранее на официальном сайте школы появилось сообщение, в котором ее директор заявил: "Я принял решение оставить дело всей моей жизни. Очень надеюсь, что мой уход поможет 57-й школе выйти из тяжелого кризиса, способы выхода из него я уже изложил в своем предыдущем послании". Сейчас сообщение исчезло с сайта школы.

Скандал начался с поста журналистки Екатерины Кронгауз, которая рассказала на своей странице в Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. По словам журналистики, об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не принималось. Из комментариев других пользователей стало ясно, что речь идет о московской школе № 57 и ее бывшем учителе истории, который преподавал там более 15 лет.

Позже на сайте школы появилось открытое письмо директора, в котором он признавал, что нужно разобраться в сложившейся ситуации. 2 сентября в школе состоялся педсовет, на котором было принято решение создать в этом учебном заведении комиссию по этике. Некоторые преподаватели покинули собрание в самом начале и объявили о своем уходе из школы.

Школа № 57 в этом году заняла 4 место в ежегодном рейтинге школ департамента образования Москвы, который формируется на основе результатов учащихся, в том числе их баллов по ЕГЭ и ГИА. С начала выпуска рейтинга в 2011 году она всегда входила в топ лучших школ.