СМИ: главы США и КНР ратифицировали Парижское соглашение по климату

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ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин ратифицировали в субботу Парижское соглашение по климату. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Как сообщается, главы двух государств передали соответствующие документы генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну в китайском городе Ханчжоу, где 4-5 сентября пройдет 11-й саммит G20.
Ранее сообщалось, что постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) ратифицировал Парижское соглашение по климату.
Соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.
Соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Условием для его вступления в силу является ратификация 55 странами, на которые приходится по крайней мере 55% от общего объема глобальных выбросов парниковых газов.