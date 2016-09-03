Два вестибюля Московского метрополитена открыли после работ по интеграции с МЦК

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Южные вестибюли станций Московского метрополитена "Кутузовская" и "Ленинский проспект" открыли после работ по благоустройству и интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК). Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, южный вестибюль станции "Кутузовская" был временно закрыт для проведения строительно-монтажных работ по реконструкции 13 июня 2016 года. "Закрытие вестибюля было вызвано необходимостью проведения масштабных работ по реконструкции и интеграции с транспортно-пересадочным узлом "Кутузовская" Московского центрального кольца для обеспечения пассажиров теплым переходом при пересадке", - сказал Ликсутов.

В рамках строительно-монтажных работ была выполнена полная реконструкция вестибюля площадью 230 кв. м, фасады здания наземного вестибюля облицевали композитными панелями, а также произвели замену кровли вестибюля. Выполнена гранитная облицовка стен и полов общей площадью 1650 кв. м. В ходе реконструкции была также произведена замена необходимых инженерных и кабельных систем для обеспечения безопасности пассажиров и бесперебойного функционирования станции.

Работы по благоустройству коснулись платформенной части станции. Силами сотрудников метрополитена косметический ремонт был произведен почти на 1000 кв. м: были очищены и покрашены путевые стены, отремонтированы декоративные ограждения вестибюля, заменены доводчики на входных стеклометаллических дверях.

Для строительства нового перехода длиной 40,5 м и общей площадью 115 кв. м было изготовлено и смонтировано 32 т металлоконструкций. Кроме того, выполнено его наружное остекление витражами (430 кв. м). В переходе установлена видеостена из 32 мониторов.

"Кутузовская" станет одной из пяти станций на первом этапе, соединяющих инфраструктуры метрополитена и МЦК крытыми переходами, что сделает пересадки для пассажиров не только комфортнее, но и быстрее.

Открытие вестибюля станции "Ленинский проспект"

По словам Ликсутова, южный вестибюль станции "Ленинский проспект" Калужско-Рижской линии был временно закрыт для проведения строительно-монтажных работ по реконструкции 11 июля 2016 года. "Закрытие вестибюля было вызвано необходимостью проведения масштабных работ по реконструкции и интеграции с транспортно-пересадочным узлом "Площадь Гагарина" МЦК для обеспечения пассажиров теплым переходом при пересадке", - отметил заммэра.

В южном вестибюле и прилегающем к нему переходе станции была полностью обновлена облицовка стен, пола и потолка, осуществлен монтаж новых витражей, а также необходимых металлических конструкций. Обновлен внешний вид наземного вестибюля - произведена отделка фасадной части здания почти на 90 кв. м.

Работы по благоустройству также коснулись платформенной части станции. Силами сотрудников метрополитена косметический ремонт был произведен почти на 5 тысячах кв. м пассажирской зоны: был размыт и заново зашпатлеван потолок, переложены и выровнены гранитные плиты на платформе, заделаны швы между плитами, отполированы колонны. Работы по очистке пассажирской зоны были проведены и в вестибюле станции: обновлены поручни, каркасы билетных автоматов, очищены двери и витражи.

В ходе ремонта в южном вестибюле и прилегающем к нему переходе станции "Ленинский проспект" была также произведена замена необходимых инженерных и кабельных систем для обеспечения безопасности пассажиров и бесперебойного функционирования станции.

Для удобства пассажиров на станции были размещены новые элементы навигации, отвечающие всем современным требованиям. Они помогают горожанам с легкостью ориентироваться не только в станциях метрополитена и МЦК, но и в городе. Схемы и указатели предоставляют исчерпывающую информацию об объектах городской инфраструктуры, расположенных в пяти минутах ходьбы от станции.

Станция "Площадь Гагарина" является единственной подземной станцией Московского центрального кольца. Переход со станции метрополитена "Ленинский проспект" на новую платформу был заложен проектировщиками еще в 1960-х. Благодаря этому строительство ТПУ "Площадь Гагарина", отделочные работы в переходе и благоустройство территории завершились в кратчайшие сроки.

Открытие МЦК

Пассажирское движение по МЦК будет запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год.

Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. Все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом. На МЦК обеспечат движение более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом следования 6 минут в часы пик.

Одна поездка по МЦК будет стоить 50 руб., две - 100 руб., не более 40 поездок - 1300 руб., не более 60 - 1570 руб. Проездной билет без лимита поездок обойдется пассажирам на сутки в 210 руб., на трое суток - в 400 руб., на семь суток - в 800 руб.