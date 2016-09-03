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Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%

Общество
3 сентября, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
"Заканчиваются отделочные работы, идет настройка инженерных систем. Я думаю, осенью этот участок будет запущен", - отметил директор компании Мосинжпроект Марс Газизуллин
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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Строящийся участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции "Бутырская" до станции "Петровско-Разумовская" готов на 95% и, вероятно, будет запущен в ближайшее время. Об этом в субботу журналистам сообщил генеральный директор компании Мосинжпроект, который ведет работы на этом участке, Марс Газизуллин.

"В этом году в августе была запущена первая платформа от станции "Петровско-Разумовская". Сейчас три станции "Петровско-Разумовская" (вторая платформа), "Фонвизинская" и "Бутырская" находятся в завершающей станции. Готовность станций 90-95%, заканчиваются отделочные работы, идет настройка инженерных систем. Я думаю, осенью этот участок будет запущен", - отметил Газизуллин.

"От "Петровско-Разумовской" также ведутся работы. В 2017 году там запланирован ввод нескольких станций - "Лихоборы", "Селигерская" и других", - добавил он. По словам главы Мосинжпроекта, особенностью работы на этих станциях является глубокое заложение, но все сложности, связанные с проходкой, уже позади и станции готовы к приему посетителей. Газизуллин отметил, что пропускная способность каждой станции составит до полумиллона человек в сутки, что существенно улучшит транспортную ситуацию в пяти районах на севере Москвы.

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