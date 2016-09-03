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В Сингапуре число заражений вирусом Зика в Сингапуре возросло до 215

Общество
3 сентября, 14:53 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 3, сентября. /ТАСС
Как отмечается в распространенном заявлении, речь идет о случаях заражения вирусом внутри страны
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© EPA/LIM YAOHUI / THE STRAITS TIMES/SPH

СИНГАПУР, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Сингапура и Национальное агентство по защите окружающей среды в совместном заявлении подтвердили 26 новых случаев заражения вирусом Зика. Таким образом, общее число заболевших в стране увеличилось до 215.

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Как отмечается в распространенном заявлении, речь идет о случаях заражения вирусом внутри страны.

Ранее сообщалось, что с 27 августа в Сингапуре у 115 человек был обнаружен вирус Зика. По данным сингапурского Минздрава, большинство заразившихся в Сингапуре иностранцев работало в строительной отрасли. В ведомстве отметили, что все больные не покидали пределов страны.

Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения 1 февраля признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.

Ученые из ряда стран полагают, что вирус Зика приводит у беременных к различным отклонениям в развитии плода. Наиболее тяжелым из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа младенца, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом. К клиническим признакам лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.

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