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МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Подмосковье в ближайшие часы

Общество
3 сентября, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичного повала деревьев, а также повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций
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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает о резком ухудшении погоды в регионе.

"В ближайший час с сохранением вечером 3 сентября по Московской области ожидаются местами дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении на сайте главка.

В МЧС предупредили, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичного повала деревьев, а также повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах.

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