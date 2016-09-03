МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Подмосковье в ближайшие часы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает о резком ухудшении погоды в регионе.

"В ближайший час с сохранением вечером 3 сентября по Московской области ожидаются местами дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении на сайте главка.

В МЧС предупредили, что во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичного повала деревьев, а также повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах.