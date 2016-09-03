В Малайзии скончался мужчина, инфицированный вирусом Зика

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СИНГАПУР, 3 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. В Малайзии скончался 61-летний мужчина, у которого ранее была обнаружена лихорадка Зика. Вместе с тем, как сообщил журналистам главврач страны Хишам Абдуллах, "причиной смерти стала сердечная недостаточность".
По его словам, "у мужчины была запланирована кардиологическая операция в следующем месяце". Как рассказал Хишам, "пациент поступил в одну из местных больниц штата Сабах 31 августа, при этом первые признаки инфекции появились 27 августа". В Минздраве, добавил он, "считают, что мужчина стал первым инфицированным вирусом Зика на территории Малайзии".
Вместе с тем "врачи уверены, что лихорадка не является причиной его смерти", - подчеркнул Хишам.